25.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:14

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçede yer alan eski sağlık ocağının huzurevine dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında Kaymakam Güngör, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu ve beraberindeki heyet, eski sağlık ocağında incelemede bulunarak, fiziki şartların uygun olup olmadığını değerlendirdi.

Kaymakam Güngör, ilçede yaşayan 65 yaş üstü nüfus oranının yüksek olması nedeniyle huzurevi yapımı için çalışma başlatıldığını ve eski sağlık ocağının huzurevine dönüştürülmesi için binanın Sağlık Bakanlığı'ndan tahsisinin alındığını belirtti.

Gerekli başvuruların Edirne Valiliği'ne yapıldığını aktaran Güngör, binanın uygun görülmesi halinde gönüllü bağışçıların da katkılarıyla huzurevine dönüştürüleceğini kaydetti.

Sarıcaali köyüne Çok Amaçlı Salon

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Sarıcaali köyündeki Çok Amaçlı Salonu'nun temel atma törenine katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, köye kazandırılacak salonun temel atma törenine katıldı.

Köy sakinleriyle sohbet de eden Aslantatar, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

"Eser Örneklemeleriyle Dünya Çalgılarından Ezgiler" etkinliği

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi ve TÜ Yaratıcı Oyun Dans ve Müzik Eğitimi Topluluğu'nun tarafından düzenlenen "Eser Örneklemeleriyle Dünya Çalgılarından Ezgiler" etkinlikte öğrenciler, Türkiye ve dünyadan farklı kültürlere ait enstrümanlarla tanıştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası'nda gerçekleşen etkinlikte müzik öğretmeni Volkan Yaran, koleksiyonundaki enstrümanları müzikseverlerin beğenisine sundu.

TÜ Yaratıcı Oyun Dans ve Müzik Eğitimi Topluluğu Akademik Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Belgin Uzunoğlu Yegül, güzel ve başarılı bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, "Üyelerinin büyük çoğunluğu Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan topluluğumuz üyelerine, öğretmenlik yaşamlarında müziği yaratıcı ifade olanağı sunan bir unsur olarak kullanabilmelerini destekleyecek ve bu bağlamda deneyim kazandıracak pek çok etkinlik gerçekleştirdi. İlimiz ilkokulları ve anaokulları kapsamında yürütülen bu çalışmalar yanında, çeşitli söyleşiler ve atölye çalışmaları da düzenledik. Dünya çalgılarını ve bu çalgılardan eser örneklerini dinleme olanağı sunan bu etkinlik de topluluğumuzun önemli çalışmalarından biri olarak öne çıktı." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, müzik eğitmeni Volkan Yaran'a çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA