24.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:56

Edirne Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Kendisinin de öğretmen olduğunu ifade eden Gürkan, "Emekli öğretmenlerimizi unutmuyoruz. Onları her zaman ziyaret ediyoruz. Bizde 6 yıldır Edirne Belediyesi olarak emekli öğretmenlerimizle, öğretmenler gününde bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerin Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde nesiller yetiştirdiğini belirten Gürkan, "Dünyada hiçbir öğretmene nasip olmayan bir meslektaşımız var. Bu milleti emperyalizmin tutsaklığından kurtaran, bu milleti tekrar özgür ve bağımsız bir millet haline getiren bütün dünyanın hayranlıkla gıptayla, kıskançlıkla baktığı bir lider bizim meslektaşımız. Onun ötesinde başöğretmenizi. Çok yaşasın Mustafa Kemal. Onun ilke ve devrimleri, onun yaktığı özgürlük meşalesi öğretmenler olduğu sürece hiç sönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Programa, emekli öğretmenler katıldı.

Keloğlan ve Bilge Dede Korkut tiyatrosu sahne aldı

Edirne'de, Keloğlan ve Bilge Dede Korkut tiyatrosu öğrencilere sunuldu.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tiyatroyu, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Keskin ve ülkü ocakları üyeleri, öğrencilerle birlikte izledi.

Bu arada, Edirne Ülkü Ocakları tarafından Selimiye Camisi'nde vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Genel Başkan Yardımcısı Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin tarihi ve önemli bir kent olduğunu belirterek, "Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Asker Hastanesi Şehitliğimizi ziyaret ettik. Çok güzel etkileyici olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ülkü ocakları olarak sosyal konuları işliyor öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Bu kapsamda tiyatro düzenledik. Öğrencilerimiz katıldı ayrıca çeşitli yayınlarımız var bu yayınları da öğrencilerimize ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA