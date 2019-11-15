15.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:10

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Murat Şarbalkanlı, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Şarbalkanlı'ya teşekkür etti.

Şarbalkanlı da Güngör'e teşekkür ederek yapılan çalışmalarda başarı diledi.

Şarbalkanlı'ya ziyaretinde AK Parti Meriç İlçe Başkanı Mustafa Mete, ve AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Kadir Bilgin de eşlik etti.

Kaymakam Aslantatar'ın köy ziyaretleri

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Paşaköy, Kumdere ve Sarpdere köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, köylerde incelemede bulunarak köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Aslantatar, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Aslantatar'a ziyaretlerinde kurum müdürleri de eşlik etti.

Sağlık Müdürü Kalkan "Edirne'nin Sağlık Durumu" dersini verdi

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine "Edirne'nin Sağlık Durumu" konulu ders verdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalkan, Tıp Fakültesi Dr. Ratıp Kazancıgil Derslik Binasında gerçekleşen derste öğrencilere Edirne'de sağlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerle ders sonunda sohbet de eden Kalkan, "İyi bir hekim olacaksınız buna hiç şüphem yok. Eğer içinizde gerçekten birilerine yardım etmek, dokunmak, yaralarını sarmak, onarmak, artı değer katmak, hayatlarını daha iyi hale getirmek, yaşam kalitelerini yükseltmek ya da araştırma alanında yeni buluşlar yapmak gibi isteğiniz hevesiniz varsa karşılaştığınız hiçbir zorluk sizi bu amacınızdan saptıramayacaktır. Dileğim başladığınız noktadan aynı hevesle, heyecanla bu yılları bitirmeniz." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Demir ve öğretim üyesi Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak da verdiği bilgilerden dolayı Kalkan'a teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı okulları ziyaret etti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Büyükdöllük İlk ve Ortaokulu ve Nilüfer Hatun Anaokulu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpacı, okullarda incelemede bulunarak idarecilerden bilgi aldı.

Derse de giren Arpacı, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA