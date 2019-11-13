13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:26

Keşan'da şiddete karşı birlikte mücadeleyi simgeleyen balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, pazar yerinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada kadınların ortak sorunlarının "şiddet" olduğunu belirtti.



Helvacıoğlu, "Şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların başvurabileceği mekanizmalar oluşturuluyor. 2012 yılında yürürlüğe giren kanunun getirdiği yenilikler ile şiddetle mücadele bir üst seviyeye çıkartılmıştır. Kadına yönelik şiddetin önce bir sorun olduğunu kabul etmeli ve bununla mücadele etmeliyiz." diye konuştu.



Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Uzmanı Eray Erel, şiddete karşı sessiz kalanları cesaretlendirmek için bu programın düzenlendiğini söyledi.



Keşan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Umut Cem de şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı.



Yapılan konuşmaların ardından, öğrenciler, şiddete karşı kağıda döktükleri notları, dilek ağacına astı.



Etkinlik, üzerinde "Şiddetsiz yeryüzü" yazan balonların öğrenciler ve protokol tarafından gök yüzüne bırakılmasının ardında sona erdi.



-Tercan'ın basın toplantısı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP'nin Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan bir parti olduğunu söyledi.

Tercan, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla İl Başkanlığında düzenlediği toplantıda, MHP'nin sorunlara çözüm ürettiğini ve projeler geliştirdiğini dile getirdi.

MHP'nin köklü bir gelenekten geldiğini söyleyen Tercan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu milletle kaynaşmış şahsiyetli ve milli bir iktidar için tek adres MHP'dir. Milliyetçi hareket, her geçen gün daha da güçlenmekte ve iktidara yürümektedir. MHP sadece bir parti değildir. Bir davadır. Türk milletinin geleceği, milli ve manevi değerlerinin ezelden ebede yaşama ve yaşatma davasıdır. "

Tercan, MHP Edirne İl Teşkilatının teklifi ve MHP Genel Merkezi'nin onayıyla bazı ilçe teşkilatlarında değişime gidildiğini de belirterek, Enez İlçe Başkanlığına Sedat Akgül, İpsala İlçe Başkanlığına Mehmet Özçiftçi, Keşan İlçe Başkanlığına Ümmet Yavaş, Meriç İlçe Başkanlığına Tacettin Özsoy ve Uzunköprü İlçe Başkanlığına Bircan Tunalı'nın getirildiğini kaydetti.

-Onkoloji hemşireliği kursu

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Onkoloji Hemşireliği Derneği iş birliği ile düzenlenen "Onkoloji Hemşireliği Kursu" Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, onkoloji hemşirelerini güncel uygulamalarla aydınlatmak ve hastalığa yönelik farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 52 katılımcı yer aldı.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgül Erol, yaptığı konuşmada, kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri sıralamasında ikinci sırada yer alan kanser hastalığının en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu ve kanserde erken teşhisin önemini vurguladı.

Kanserin ciddi bir sorun ve güncel konular içinde yer aldığını ifade eden Erol, "Kanserle ilgili çalışmalarda maalesef net bir sonuç ortaya çıkmadı. Kanser süreci çok zor bir süreç, hastalar hem fiziki hem de psikolojik olarak yoruluyor. Bizler de onkoloji hastanesinde hemşireler olarak kanser hastaları ve aileleriyle beraberiz. Kanserde en büyük etki, erken teşhis koyulmasıdır. Karşılaştığımız birçok hasta artık kanserin son evrelerinde oluyor. Bu yüzden insanların bilgili olması gerekiyor. Toplum ne kadar bilinçli olursa bu hastalığa da o kadar erken teşhis koyulabilir." dedi.

Kursta çeşitli sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA