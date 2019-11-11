11.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:54

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle "Atatürk'le Yaşamak" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında çocuklar kendi elleriyle Atatürk büstü yaptı.

Çocuklar ayrıca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yapılan maket Anıtkabir'e çiçek bırakarak, önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Yaver Tetik de katılarak çocuklarla birlikte Atatürk büstü yaptı. Yapılan Atatürk büstleri çocuklara hediye edildi.

"Malzemeyi Tanı Sanata Dokun" sergisi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bulgaristan Tırnovo Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile "Malzemeyi Tanı Sanata Dokun" sergisi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Erasmus projesi kapsamında Tırnovo Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden gelen heyet Edirne'de çalıştay düzenledi.

Çalıştayın yanı sıra Prof. Dr. Vladimir Avramov'un ve ekibinin hazırlamış olduğu vitray, mozaik ve duvar resimlerinden

oluşan 27 eser, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi'nde sergilendi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, çalışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Çok değerli bir ekiple hem çalışıyoruz hem de onların yaptığı projeleri görüyoruz. Farklı tekniklerle yapılan projeler de yapılıyor. Uygulamaların eğitiminin çok iyi ve profesyonelce verildiğini görüyoruz. Bu çalışmayla duvar resmi ve vitray üzerine bir farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Vladimir Avramov da Trakya Üniversitesi'nde olmaktan ve böyle bir çalışma hayata geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Cumhuriyet'in İlanı ve Atatürk'ün Cumhuriyet Anlayışı" konferansı

Trakya Üniversitesi'nde "Cumhuriyet'in İlanı ve Atatürk'ün Cumhuriyet Anlayışı" konulu konferans düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Trakya Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Atila Şehirli konuşmacı olarak katıldı.

Şehirli, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğin Milli Mücadele'yi başlattığını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'ndan büyük bir zaferler çıkıldığını anımsatan Şehirli, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Lozan Barış Antlaşması ile kalıcı barışın sağlanarak yeni ve bağımsız bir Türk devletinin kuruluşu, bütün dünya tarafından kabul edildi. 1922 yılında Saltanat kaldırıldıktan sonra bir yıl boyunca TBMM Hükümeti, ülkeyi tek başına idare etti, devletin resmi adı ve ülkedeki rejim ise belirsizliğini korudu. 29 Ekim 1923 tarihine gelindiğinde ise Türkiye'nin yeni sistemi 'Cumhuriyet' odlu. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte, yeni Türk devletinin adının ne olacağı ve sistem tartışmaları da son buldu."

Konferansa, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler yemekhane mutfağını ziyaret ediyor

Trakya Üniversitesi, her gün yaklaşık 7 bin kişiye yemek hizmeti veren Bolcaana Yemekhanesi'nin mutfağı, yemeklerin

ne şartlar altında hazırlandığının görülmesi amacıyla kapılarını öğrencilere açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu öğrencileri yemekhane mutfağını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, şeffaflık ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, "Ziyaretler sırasında öğrenci arkadaşlarımızın tüm sorularını yanıtlıyor, onların önerilerini dikkatle dinliyor ve gerekli aksiyonları alıyoruz. Amacımız yemek kalitemizi her geçen gün daha da artırmak. Trakya Üniversitesi'nin her alandaki şeffaflık anlayışının önemli bir yansıması olan bu uygulama, öğrencilerimizden yoğun ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu Başkanı Ömrüm Ergüven de uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kaynak: AA