08.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:30

TOBB Bölge İstişare Toplantısı için Edirne'ye gelen heyet, Edirne Valisi Ekrem Canlap'i makamında ziyaret etti.

Valilikteki ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ve TOBB yetkilileri yer aldı.

Heyet daha sonra, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Gürkan, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Edirne Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gürkan, heyete tarihi belediye binasını ve Atatürk Odası'nı gezdirdi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nce büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu.

Dernek Başkanı Veysel Güner, Eski Cami'deki mevlitin ardından yaptığı açıklamada, gazi ve şehitler için ne yapılsa az kalacağını söyledi.

Tüm vatandaşların hep birlikte Atatürk ve şehitler için dua ettiğini belirten Güner, şunları kaydetti:

"Bugün onlara edilen dualar kabul olsun inşallah. Merhum Akif'in de bahsettiği gibi, eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşerin hayasızca saldırdığı bir ortamda Atatürk umut olmuş, ufuk olmuş, bu akına ayrı ayrı karşı koyan vatan evlatlarını birleştiren güç olmuştur, ülkü olmuş, cumhuriyeti kurmuştur. 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir' sözünü dile getiren Atatürk'e, 15 Temmuz'da olduğu gibi canımız pahasına sadık kalacağımızı ve cumhuriyeti onun döneminde de var olan ve şiddetle karşı çıktığı mandacı, himayeciler ile harici düşmanlara karşı sadakatle savunacağımızı belirtmek isterim. Atam, sen rahat uyu. Türkiye Cumhuriyeti oynanan tüm oyunlara, iç ve dış düşmanlara rağmen ilelebet payidar kalacaktır, diyor katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA