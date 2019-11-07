07.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:56

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, törenle verildi.

Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, fotoğrafıyla birinci olan Nihal Döner'e fotoğraf makinesi, ikinci Elif Kürleyen'e cumhuriyet altını, üçüncü Arzu İbranoğlu'na yarım altın ve mansiyon kategorisinde Zeliha Demirci, Elif Kürleyen ve Serpil Eroğlu'na ise çeyrek altın ödülü takdim edildi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü özel ödülünü alan Filiz Kılıç'a Edirnekari tablo ve Edirne çini tabağı, sergileme alan 20 eserin sahibine ise aynalı süpürge, mini kispet ve Edirne mis sabunu hediye edildi

Törene, Edirne Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Kültür ve Turizm Şube Müdürü Özcan Alarslan, Serdar Bayram Arslan, Ayşe Aynur Erbek katıldı.

Edirne İl Genel Meclis Toplantısı

Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı beşinci bileşimi, Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş yönetiminde gerçekleştirildi.

Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi ve Tarım Komisyonu Başkanı Mustafa Üstün, toplantıda yaptığı konuşmada, Hamzadere Sulama Birliği'nin görev alanı içerisinde İpsala, Keşan, Enez ve Meriç ilçeleri olmak üzere 40 köy olduğunu belirtti.

Birliğin 5 bin çiftçiye hizmet verdiğini aktaran Üstün, "Hamzadere Sulama Birliği tek sulama birliği olup, borcu, harcı, derdi olmayan bir birliktir. DSİ tarafından yapılan ve Türkiye'deki tüm sulama birliklerinin katıldığı seminerlerde birlik yöneticileri Edirne ilimizi başı dik ve alnı açık olarak temsil etmişlerdir. Hamzadere Sulama Birliği en zor sulama olan çeltik sulamasını başarı ile yönetmekte olup, herkesin bu kuruma sahip çıkması gerekir." diye konuştu.

"Hijyen belgesi olmayan kantinde çalışamayacak"

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, hijyen eğitim belgesi olmayanların okul kantinlerinde çalışamayacağını bildirdi.

Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde hijyen eğitimleri düzenlendiğini belirtti.

Yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan tüm personele hijyen eğitimi belgesi zorunluluğu uygulanacağını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonu, İpsala, Enez, Uzunköprü, Meriç ve Keşan ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlara ise Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda eş zamanlı eğitimler düzenlenmiştir. İki merkezde gerçekleşen eğitime 332 kişi gibi yüksek bir oranda katılım sağlanmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın büyük bir çoğunluğunun en az bir öğün gıda tükettiği okul kantinlerinde satılan gıdaların güvenilirliği çok önemlidir."

Bisikletseverler Istranca'da pedal çevirdi

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyesi bisikletliler, Istranca Ormanı'nda pedal çevirdi.

Derneğin başkanı Hakan Eşme, yaptığı yazılı açıklamada, doğayla iç içe bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Bisikletlilerin Trakya'nın birçok yerinde pedal bastığını aktaran Eşme, "Keşif turlarımız uzun zamandır devam ediyor. Birçok bisikletlinin katıldığı etkinliğimizde çok güzel manzaralara ve doğaya şahit olduk. Etkinliklerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA