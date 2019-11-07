07.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:10

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Gürkan, mesajında, Atatürk'ün bir kez daha özlem, gurur, minnet ve saygı ile anıldığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün azmi, zekası, kararlılığı, vatan ve millet sevgisi ile sadece Türk milletine değil tüm dünya ülkelerine örnek olduğunu vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Hiç kuşkusuz Mustafa Kemal zekası, onuru, başarıları ile insanlık tarihine adını bir daha silinmemek üzerine altın harflerle yazdırmıştır. Hayatı boyunca emperyalizme, sömürüye, tutsaklığa karşı direnen, laiklik, özgürlük, insan hakları ve dünya barışından yana olan Mustafa Kemal, yok olmak üzere olan bir milleti tekrardan ayağa kaldırarak, Türkiye Cumhuriyet'i gibi güçlü ve sağlam bir eser ortaya koymuştur. Kurduğu bu Cumhuriyet'i, Türk milletini ileriye taşıyacak olan ilke ve devrimleriyle de desteklemiştir. Hiç kuşkusuz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, ilkeleri ve devrimleri ile hala Türk ulusuna önderlik etmeye devam ediyor.

Türk ulusu var oldukça, Cumhuriyet ve Atatürk'ün ilke ve devrimleri sonsuza kadar payidar kalacaktır. Atatürk'ün en büyük eserim dediği laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar korunacak ve yaşatılacaktır."

TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi Güler'in başarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı 1. sınıf öğrencisi İrem Güler, Antalya Viva Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Klasik Müzik Yarışması'nda üçüncü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güler, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcının yarıştığı müzik yarışmasında piyano performansıyla başarı elde etti.

Performansları değerlendiren jüri üyeleri, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Işıl Dağlar'ın öğrencisi İrem Güler'i üçüncülükle ödüllendirdi.

Uzunköprü'de yükseköğretimin geleceği konuşuldu

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki biriminin bulunduğu Uzunköprü'de, yüksek öğretimin geleceğiyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci sayılarındaki son durum, sorunların tespiti, öğrenci sayısının artırılmasına yönelik öneriler, öğrencilerin kentin sosyal ve ekonomik yaşamına katılımı gibi

konular görüşüldü.

Toplantıya Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Özlem Becan, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Enver Erdinç Dinçsoy ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Kılıç ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

TÜ'den uluslararası kitap

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hikmet Asutay, Dr. Öğr. Üyesi Demirali Yaşar Ergin, Öğr. Gör. Çağlayan Karaoğlu Bircan ile Kosova Priştine Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Jable tarafından derlenen "Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük" adlı uluslararası bilimsel kitap, Trakya Üniversitesi yayınları tarafından yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, farklı ülke ve üniversitelerden yazarların kitap bölümleri ile katkıda bulundukları kitapta kırk bölüm yer aldı.

Prof. Dr. Hikmet Asutay, ana tema olarak çokkültürcülüğün seçildiği eserde çocuk ve gençlik edebiyatı çerçevesinde yapılan çalışmaların bir araya getirildiğini belirtti.

Kitabın çocuk edebiyatı alanına katkı sağlayacağını aktaran Prof. Dr. Asutay, "Trakya Üniversitesi ve Edirne olarak bulunduğumuz konum itibarıyla Balkan ülkeleri ile var olan akademik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizden ve iş birliğimizden yola çıkarak Türk ve Balkan ülkelerindeki çocuk ve gençlik yazınında çok kültürcülük kavramını irdelemeye çalıştık. O yüzden bu kitapta yer alan otuza yakın çalışmanın pek çoğu bu konu etrafında toplanıyor. Çokkültürcülük kavramı çocuk ve gençlik kitaplarında konu olarak ne kadar çok işlenebilirse, geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimiz, komşu ülkelerin ve diğer dünya ülkelerinin çocuk ve gençleri ile daha iyi, birbirini tanıyan ve anlayan ve en önemlisi barışçıl bir dünya kurabileceklerdir kanısındayız. ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA