06.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:14

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Minsolmaz'a teşekkür etti.

Ziyarette Minsolmaz'a üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Tabakoğlu, üniversitenin gelişim sürecini hızlandırmak için kurum ve kuruluşlarla dayanışma içinde olmaya çalıştıklarını belirtti.

Trakya Üniversitesinin Balkanlar'ın en önemli eğitim kurumlarından olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Bu nedenle sadece Edirne'nin değil Kırklareli de dahil olmak üzere tüm bölgenin sorunları bizi yakından ilgilendiriyor. Dönem Başkanlığı görevini üstlendiğimiz, Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin üyesi olduğu Trakya Üniversiteler Birliği çatısı altında da bölgemizin gelişimi için, işbirliği içinde çok önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Minsolmaz da Trakya Üniversitesinin gelişimini ve bölge için attığı adımları yakından takip ettiklerini belirterek, çalışmalarda Rektör Tabakoğlu'na başarı diledi.

Trakya Birlik, Süper Lig' yükselme mücadelesi verecek

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, takımın Türkiye Güreş Federasyonu Deplasmanlı 1. Lig karşılaşmalarında başarılı sonuçlar elde ederek Süper Lig'e yükselme dörtlü finallerine katılma hakkı kazandığını bildirdi.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen tüm liglerde mücadele ettiğini ve başarılar kazandığını belirtti.

Kulübün yurt içi ve yurt dışına Trakya Birlik'in adını duyurduğunu aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Hafta sonu Ankara'da Süper Lige yükselmek için mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz kendi gruplarını lider olarak bitiren, Kahramanmaraş GSİM, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş SGK Spor Kulüpleri. İnşallah yapılacak karşılaşmalar sonucunda hedefimiz olan Süper Lig'e yükselen taraf oluruz. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Akgün'e, Yönetim Kurulu üyelerine ve Trakya Birlik Genel Müdürümüz Hakan Çalen'e teşekkürlerimi sunuyorum."

Trakya Üniversiteler Birliğinin (TÜB) 15. Alt Kurul Toplantısı

Trakya Üniversitesinin dönem başkanlığını üstlendiği Trakya Üniversiteler Birliğinin (TÜB) 15. Alt Kurul Toplantısı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bandırma'da bir otelde gerçekleşen toplantıya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi adına Prof. Dr. Alparslan Serel, Trakya Üniversitesi adına TÜB Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe ve üye üniversite temsilcileri katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, alt gruplar gündem maddeleri ile ilgili bir araya gelerek kararlar aldı.

"Uluslararası Ticaret" kariyer söyleşisi

Trakya Üniversitesi Genç Liderler Topluluğu tarafından, Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, "uluslararası ticaret" konulu kariyer söyleşileri programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söyleşide, Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili güncel konular ve dış ticarette kariyer planlaması konuşuldu.

Genç Liderler Topluluğu Akademik Danışmanı ve Uluslararası Ticaret Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, amaçlarının, dış ticaret alanında kariyer hedefleyen öğrencileri sektör temsilcileri ve çalışanlarıyla bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Etkinliğe, sektör temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Lösemili Çocuklar Haftası

Edirne AFAD çalışanları, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri "Temel Afet Bilinci Eğitimleri"ni maske takarak gerçekleştirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, AFAD çalışanlarınca düzenlenen programda, lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler maskeyle verildi.

Kaynak: AA