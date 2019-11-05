05.11.2019 09:58

Uzunköprü Kemal Unakıtan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Bize Her Yer Derslik Projesi" kapsamında Edirne'deki Millet Kıraathanesi'nde öğretmenleri eşliğinde ders yaptı.

Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin proje kapsamında tarihi ve sosyal birçok alanda ders işlediğini belirtti.

Projeyi üç yıldır devam ettirdiklerini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran 2019'da Hatay'da verdiği müjde ile açılmış olan Millet Kıraathaneleri 7'den 70'e herkese hitap eden mekanlar olagelmiştir. Millet Kıraathaneleri ailelerin, gençlerin birleşme, bütünleşme birbirlerine sinerji verme yerleri olmuş, oyun oynanan değil, ilim irfan ile uğraşılan mekanlar olmuştur. Edirne Millet Kıraathanesi'nde 7 bin kitap, 10 bilgisayar, 7 gün halka açık, halka hizmet vermektedir. Farklı kurs ve seminerlerin de yapıldığı bir mekan olmuştur. Projeye destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz."

Keşan Belediyesinin çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, at arabası ile taşımacılık yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, belediye toplantı salonundaki görüşmede, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Helvacıoğlu, at arabası taşımacılarının daha iyi şartlarda çalışabilmesi için adımlar atılacağını belirterek, "At arabalarıyla taşımacılık yapan vatandaşlarımız ile bir araya gelerek, daha iyi koşullarda kazanç elde etmeleri konusunda neler yapabilirizi konuştuk. Yeni garaj ve kıyafet düzenlemeleri ilk adımlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

"Sokak hayvanları ve şehir" fotoğraf yarışması

Keşan Belediyesi ve Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Sokak hayvanları ve şehir" fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Keşan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, öğretmen, öğrenci ve idareciler katıldı. Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri verildi.

Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, belediye ile birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA