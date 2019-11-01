01.11.2019 14:04

Bulgaristan Cumhuriyeti Millet Meclisine bağlı Ekonomi Politikası ve Turizm Komisyonu Başkanı Petar Kinev ile Türkiye Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Milletvekili Ivo Hristov, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, heyete teşekkür etti.

Bulgar heyetine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valçev de eşlik etti.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Şamiloğlu'na ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Keşan'da bulunan tarihi Ferhat Ağa Köprüsü ve ilçedeki koruma altındaki 36 tescilli tarihi yapıyla ilgili çalışmalar görüşüldü.

Helvacıoğlu, geçmişe sahip çıktıklarını ve kültürel mirasları geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Şamiloğlu da Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Tayakadın Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulu ile Karakasım İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdür Arpacı, okullarda incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bildi aldı.

Derse de giren Arpacı, öğrencilerle sohbet etti.

"Multidisipliner Akciğer Kanseri Kursu" toplantısı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri, Türk Radyasyon Onkolojisi (TROD) Derneği tarafından düzenlenen "Multidisipliner Akciğer Kanseri Kursu" etkinliğine katıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki bir otelde gerçekleşen toplantıda, TÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mert Saynak ve Prof. Dr. Zafer Koçak sunum yaptı.



Yurt içi ve yurt dışından 60 akademisyenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Prof. Dr. Mert Saynak ve Prof. Dr. Zafer Koçak, akciğer kanseri ve radyasyon onkolojisi alanında güncel konu ve yaklaşımlara ilişkin bilgiler verdi.

Kaynak: AA