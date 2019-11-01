01.11.2019 11:10

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkeze bağlı Menekşesofular köyünde düzenlenen "Buğday Yetiştiriciliği Hastalık ve Zararları" eğitimi programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitim programına, Hasanağa, Hıdırağa, Kayapa, Korucuköy ve Küçükdöllük köylerindeki üreticiler de katıldı.

Vali Canalp, program kapsamında köy sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Canalp'e ziyaretler

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Bu arada, Edirne Karadenizliler Derneği Başkanı Şenol Ekşi ve dernek üyeleri, Edirne Bedensel Engelliler Derneği (EBED) Başkanı Dilek Öner, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan ve İcra Kurulu Üyeleri ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Başkanı Serdar İyiiz de Vali Canalp'i makamında ziyaret etti.

ETSO, Bulgar iş heyetlerini ağırlayacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Pazarcık ve Devin'den gelen özel sektör heyetini ağırlayacak.



ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğinin himayelerinde, Bulgaristan Filibe Başkonsolosluğu ile Pazarcık ve Devin belediyeleri işbirliğiyle Pazarcık ve Devin'den 19 Kasım'da Edirne'ye özel sektör temsilcileri gelecek.



Nisan ayında Bulgaristan'da gerçekleştirilen iş görüşmelerinin Edirne'deki ayağında özellikle tarım, gıda, ağaç işleme, mobilya ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren oda üyeleri için Bulgaristan firmaları ile ikili işbirliği görüşmeleri organize edilecek.

Süloğlu'nda yol çalışması

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA