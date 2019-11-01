01.11.2019 10:36

Edirne'de 11 köye prefabrik sağlık evi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp'in köy ziyaretlerinde muhtarlar ve vatandaşların talepleri ve yerinde yapılan incelemelerin ardından, 11 köye prefabrik sağlık evi inşa edildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin koordineli çalışması sonucu, merkez Sazlıdere, Karabulut, Enez ilçesinde Hisarlı, Küçükevren, Çavuşköy, Işıklı, Keşan ilçesinde Altıntaş, Boztepe, Danişment ve İpsala ilçesinde Kumdere köyü olmak üzere 11 köye prefabrik sağlık evi yapıldı.

İpsala Korucu köyündeki sağlık evi de onarıldı.

Engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak düzenlenen 30 metrekarelik sağlık evlerinin içerisinde hasta muayene odası ile hasta ve hasta yakınları için bekleme alanları bulunuyor.

"Akciğer kanserine multidisipliner yaklaşım"

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından "Akciğer kanserine multidisipliner yaklaşım" kursu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Koçak'ın eğitici olarak katıldığı kurs, İstanbul'daki bir otelde gerçekleşti.

Kursa çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Keşan heyetinden limanda inceleme

Keşan heyeti, İbrice Limanı'nda incelemede bulundu.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve oda başkanları limanı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, bölge turizmine katkı sağlayacak çalışmalar yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Mecidiye'deki İbrice Limanı'nın bölgemizin başta dalış turizmi olmak üzere kullanılması amacıyla incelemelerde bulunduk. Eşsiz güzelliğe sahip doğa harikası Saros Körfezimizden ekonomik anlamda daha fazla kazanç sağlamak ve bölgeye gelecek misafirlerimizi daha iyi şartlarda ağırlamak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA