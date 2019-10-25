25.10.2019 10:46

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğunca, "Hüseyni eserler" konseri gerçekleştirildi

Türk Ocağı Caddesi'ndeki topluluk binasında gerçekleşen konserin ilk bölümünde koro Hüseyni makamında eserler seslendirdi.

İkinci bölümde de solist Ayhan Bal konser verdi. Bal, Hüseyni makamlarda Sadettin Kaynak, Sadi Hoşses, İsa Coşkuner gibi bestekarların eserlerini seslendirdi.

Konseri, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, Kültür ve Turizm Müdürü Serdar Bayram Aslan, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Fadıl Atik ve sanat severler izledi.

-Kütüphane yeni yüzüyle hizmet veriyor

Edirne Valiliği'nin himayelerinde Lalapaşa Kaymakamlığı tarafından yenilenen Lalapaşa İlçe Halk Kütüphanesi, klasik kütüphanelerin yanında, birçok hizmeti de vatandaşlara sunuyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa Sosyal Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye başlayan kütüphane, 10 bine yakın kitabıyla okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor.

Sosyal Yaşam Merkezi'nin ikinci katında yer alan kütüphane birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.





Ziyarete gelen okuyucularına kütüphane tanıtımı ve kullanımı konusunda kısa eğitimler veren kütüphane, çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi ve yeni yetenekler kazanması, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığına destek olabilme, aynı zamanda eğlenerek öğrenmeye katkıda bulunabilme amacıyla Bakanlık tarafından gönderilen zeka oyun ve oyuncakları ile farklı etkinliklerin de yapıldığı bir ortam algısı yaratmayı hedefliyor.





İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret eden okuyucuların internet hizmetinden ücretsiz faydalanabileceği üç adet bilgisayar da bulunuyor. Ayrıca Merkezde haftanın beş günü ücretsiz olarak masa tenisi kursuda veriliyor. Merkez İlçe vatandaşları ve öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

-Personele yangın ve deprem eğitimi

Trakya Üniversitesi personeline yangın ve deprem anında müdahale eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitede düzenlenen eğitimde, eğitmen Cem Girgin yangın, güvenlik ve deprem anında müdahale gibi acil konularda neler yapılacağı anlatıldı.

Acil durumlarda önceliğin sakin kalınması olduğunu belirten Girgin, şöyle devam etti:

"Yangın durumunda, söndürme cihazı ile etkisi azaltılıp ortamdaki cam ve kapılar kapatılmalı, eğilip çömelerek serin olan ve oksijeni daha fazla barındıran zemine yakın durulmalı, elektrik kontağı, sigorta, gaz vanası kapatılmalı, ana giriş kapısı ıslak bezle soğutulmalıdır. Karanlıkta kalıp yön duygusunu kaybetme halinde, duvar kenarı takip edilerek cam ve kapıya rahat ulaşılabilir. 112 arandığında yer tarifi yapılamazsa bile kolluk kuvvetleri mutlaka adrese ulaşacaktır.

Katı madde yangınları A sınıfı, sıvı madde yangınları B sınıfı, gaz madde yangınları C sınıfı, yanabilen metal yangınları D sınıfı, bitkisel ve hayvansal yağ yangınları E sınıfı olarak adlandırılır. Cep telefonu kullanımının büyük risk taşıdığı benzin istasyonlarında havalandırma, bayrak direği gibi oksijenli ortamlarda durulmamalıdır."

Eğitmen Girgin tozlu, karbondioksitli yangın söndürme cihazlarını tanıtıp Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire çalışanlarına, enkaz taşıma, iç ve dış ortamda yangın söndürme uygulamalarını yaptırarak eğitimini tamamladı.

Kaynak: AA