23.10.2019 16:54

Meriç PTT Müdürü Özkan Işık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Işık PTT'nin, posta, kargo, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında hizmet verdiğini belirtti.

Kaymakam Güngör de PTT'nin haberleşme alanında geçmişten günümüze önemli hizmetler verdiğini belirterek, kurumun kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaymakam Açıkgöz'den ziyaret

Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi ve Kırklareli Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Terzi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Açıkgöz'e teşekkür etti.

Açıkgöz de Terzi ve Deniz'e çalışmalarında başarı diledi.

Keşan'da "artı çarşı" çalışmaları devam ediyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "artı çarşı" çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, çalışmaları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, Keşan ilçesinin örnek bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Artı çarşı esnafımızla, yerinde, yapılanlar ve yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Artı çarşı yenileniyor, düzenlemeleri ve kurallarıyla Keşan'a örnek oluyor. Çalışmalar boyunca destek veren ve sabır gösteren esnafımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA