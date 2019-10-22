22.10.2019 09:18

Edirne'de "20. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Tatbikatı" yapıldı.

Edirne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Keşan ilçesinin Mecidiye sahilinde gerçekleştirilen tatbikata Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli UMKE ile AFAD ekipleri katıldı.

Ekiplere su üstü arama kurtarma ve kurtarmada kullanılan düğüm teknikleri anlatıldı.

Doğa Dostu Nesiller Projesi

Anafartalar İlkokulu öğrencileri, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ilçe için hazırladıkları afişleri Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na sundu.

Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Çocuklarımızda çevre bilinci oluşturulması ve doğa sevgisi aşılanması amacıyla hazırlanan projemizi sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve öğretmenler de yer aldı.

Bize Her Yer Derslik Projesi

Uzunköprülü öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler, saygı duruşunda bulundu ve çelenk sundu.

Öğrenciler, "Bize Her Yer Derslik Projesi" kapsamında Anıtkabir'de ders işledi.

Kaynak: AA