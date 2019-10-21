21.10.2019 10:26

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve beraberindeki oda başkanları, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, esnaf odaları heyetini Vali Canalp makamında kabul etti.

Cingöz ve oda başkanları, Edirne merkez ve ilçelerde hedeflenen projeler hakkında Vali Canalp ile görüş alış verişinde bulundu.



-AK Parti heyetinden ziyaretler

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Aksal, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane yöneticilerinden bilgi alan Aksal, hastaları da ziyaret edip şifa diledi.

Tut Elimi Derneği'nin programına katılan Aksal, Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Edirne Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret etti.

Milletvekili Aksal ayrıca, Edirne Ziraat Odası, Cumhuriyet Polis Merkezi, Fatih Mahallesi muhtarlığını da ziyaret ederek istekleri dinledi.

Aksal'a ziyaretlerde İl Başkanı İlyas Akmeşe, Merkez İlçe Başkanı Cem Kürkçü, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve İl genel meclis üyeleri eşlik etti.

Gürkan, sempozyuma katıldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araştırma ve Tanıtım Merkezi'nin (TEBİAT) düzenlediği "Üretim Esaslı Ekonomiye Geçişte ve Çağdaş 'Sosyal Devlet' Uygulamalarında Yerel Yönetimlerden Merkezi Yönetime" isimli sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez tarafından 18-21 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenen sempozyuma katılan Belediye Başkanı Recep Gürkan, üretim esaslı ekonomiye geçişte belediyelerin katkı yapabileceği alanlar, imkanlar ve merkezi yönetimden beklentiler konulu bir konuşma yaptı.

Sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay çok sayıda belediye başkanı ve öğretim görevlisi de katıldı.

Kaynak: AA