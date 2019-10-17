17.10.2019 15:36

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü Karapınar İlkokulu - Ortaokulu öğretmen ve öğrencileriyle birlikte Mehmetçik'e moral vermek için asker selamı gönderdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdür Arpacı ve okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Taşıdıkları harflerle "Selam olsun, Barış Pınarı Harekatı" yazısını oluşturan öğrenciler, Türk bayrağı açarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Arpacı ve öğrenciler, asker selamı vererek Mehmetçik'in zaferi için dua etti.

AFAD Müdürü Erata'dan Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret

AFAD Edirne Müdürü Kürşat Erata, Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, afet durumlarıyla ilgili vatandaşlara yönelik yapılacak bilinçlendirme çalışmaları görüşüldü.

Farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu belirten Kaymakam Açıkgöz, yapılan çalışmalardan dolayı Erata'yı tebrik etti.

Başkan Becan'a ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Albayrak'a teşekkür etti.

Albayrak da Becan'a çalışmalarında başarı diledi.

"Mehmet Akif Ersoy'un Edirne Yılları" konulu söyleşi

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından, "Mehmet Akif Ersoy'un Edirne Yılları" konulu söyleşi düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programınca desteklenen "Okur-Yazar Buluşmaları" programlarının ilki emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Duymaz'ın katılımıyla gerçekleşti.

Programın sonunda yapılan çekilişte 10 katılımcıya Duymaz'ın Mehmet Akif Ersoy'un Edirne Yılları kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA