15.10.2019 13:08

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü, Havsa ve il merkezindeki programlara katıldı.

Milletvekili Aksal, Uzunköprü Sanayi ve Ticaret Odası'nın toplantı salonunda düzenlediği sivil toplum buluşmaları sonrası Havsa ilçesine geçti, burada esnafı ziyaret etti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'i makamında ziyaret eden Aksal, daha sonra partisinin il başkanlığında AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe başkanlığında düzenlenen belediye meclis üyelerinin de bulunduğu toplantıya katıldı.

-"Düzenleme yapılmalı"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, imar barışında yapı kayıt belgesi ödemesini yapamayan vatandaşlar için düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Gaytancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi almak üzere başvurmuş olanların yapı kayıt bedellerinin ödeme süresinin 31 Aralık'a uzatıldığını anımsattı.



Bir çok vatandaşın bu bedelleri ödeyemediğini ileri süren Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:



"Bu vatandaşlarımız için mutlaka yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Özellikle deprem riski de dikkate alınarak af kapsamına giren ama ödeme yapamadıkları için bundan yararlanamayan vatandaşlarımız için yeni bir düzenleme şarttır. Temmuz ayında yapılan düzenlemedeki peşinat hem de takip eden faiz oranı çok yüksekti."

-TÜ heyeti Macaristan'da

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'nin Budepeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Oktay, Rektör Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz'dan oluşan heyeti makamında kabul etti.

Trakya Üniversitesinin Macaristan'da bulunmasından ve gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükelçi Oktay, Trakya Üniversitesi'nin Macaristan vizyonunu desteklediğini ve yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Heyet daha sonra Gül Baba ve Buda Valisi Abdurrahman Abdi Arnavut Paşa kabirlerini ziyaret etti.

-Bilgilendirme toplantısı

Edirne Valiliği tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kurulan Yazılım-Tasarım Atölyeleri eğitici bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk, okul müdürleri ve atölye koordinatör öğretmenleri katıldı.

Bu arada toplantı sonrası Arpacı, Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İmam Hatip Okullarının 68. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen panele katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu.

Artrit konusunda eğitim

İl Sağlık Müdürlüğünce artrit konusunda sağlık personeli eğitim programı düzenlendi.

Halk arasında "iltihaplı eklem romatizması" olarak bilinen artrit ile ilgili program Edirne Sağlık Müdürlüğü ek binasında gerçekleştirildi.

12 Ekim Dünya Artrit Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programda uzman doktor Can Behzat Demirkan, sağlık personeline eğitim verdi.

Keşan Belediyesinin çalışmaları

Keşan Belediyesinden bir heyet, deniz suyunun arıtılmasıyla ilgili incelemelerde bulundu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet, Marmara Adalar Belediyesine ait deniz suyunun arıtıldığı Marmara Avşa Adası İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Erikli ve Yayla sahillerinde yaşanan su sıkıntısının çözümü konusunda yetkililerden bilgi alan heyet, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve Başkan Yardımcısı Erhan Uzuner'i de ziyaret etti.

-Helvacıoğlu, Almanya'da ziyaretlerde bulundu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Almanya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da belediyecilik çalışmaları ve Avrupa hibe fonlarını incelediklerini belirtti.

Almanya ziyaretlerinin verimli geçtiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İki günlük Frankfurt ziyaretimizde belediyecilik gözlemi ve kardeş belediye temaslarında bulunduk. Keşanlı Girişimci ve Almanya Rumeliler Derneği Başkanı Hüseyin Adalı'nın misafirliğinde önemli birçok temas sağladık. Ropörtajlarımız oldu. Belediyecilik adına trafik, yeşil alan, ulaşım, insana değer veren ve önce insan mantığını güden şehircilik örneklerini görme şansını bulduk. Kazanımlar anlamında dolu dolu iki gün geçirdiğimiz Frankfurt şehrinde, Avrupa fonları ve fon şirketlerinden bilgi aldık. Keşan'ı örnek şehir yapmak için adımlarımızı atıyoruz."

Kaynak: AA