14.10.2019 17:20

Keşan ilçesinde 2 kadın kuaförü, kullandıkları malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak aldıkları tekerlekli sandalyeleri Engelliler Derneğine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Keşanlı kuaförler Kutlay Yörük ve Erdi Akkuş kullandıkları Alüminyum boya tüpleri, saç spreyleri, şampuan ve oksijen plastiklerini toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Biriktirilen malzemeler karşılığı 2 adet tekerlekli sandalye alan Yörük ve Akkuş, sandalyeleri de engelli vatandaşların kullanması için Keşan Engelliler Derneği'ne bağışladı.

Yörük ve Akkuş geri dönüşüm projesini tüm Trakya'da uygulamak istedikleri belirtti.

- DOÇEK'ten doğa yürüyüşü



Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Şabanmera ile Yayla köyleri arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, üç yıl önce bir doğa kazasında hayatını kaybeden Sabri Kaçmaz anısına gerçekleştirilen yürüyüşe 82 kişinin katıldığı belirtildi.



DOÇEK Yönetim Kurulu üyesi Gürel Serin, doğa yürüyüşlerinin her pazar düzenli olarak devam ettiğini, salı ve perşembe günleri de bisiklet antraman turları yapıldığını kaydetti.

Şehit ailelerinden Çanakkale'ye ziyaret



Edirneli şehit aileleri, Çanakkale'deki tarihi yerleri ziyaret etti.



Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in himayesinde, Edirne'de ikamet eden şehit ailelerine yönelik Çanakkale ziyaret programı düzenlendi.

Şehit ailelerinin yanı sıra müdürlük personelinin de katıldığı programda, Kilitbahir Kalesi, Rumeli Mecidiyesi, Namazgah Tabyası, Şahindere - Sargı Yeri Şehitliği, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker, Yahya Çavuş, Alçı Tepe, Hastane Müzesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Müzesi, 57'nci Alay Şehitliği, Kesikdere Şehitliği, Conk Bayırı, Atatürk Müzesi ziyaret edildi.

Kaynak: AA