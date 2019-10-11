11.10.2019 15:14

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Barış Pınarı Harekatı'nın milli bir mesele olduğunu bildirdi.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, Türk ordusunun başarısı için tüm Türkiye'nin dua ettiğini belirtti.

Bölgenin terörden arındırılması için gerekli operasyonların yapılması gerektiğini aktaran Demirkıran, şunları kaydetti:

"Askerin sınır ötesindeki bir harekatta başarısı, bizim içerideki birlik ve beraberliğimize bağlıdır. Asker dışarıda başarılı olsa da, içeride birlik olamıyorsak, kazanılan zaferlerin anlamı zayıflayacaktır. Bu vesileyle belirtelim ki, dışarıya 'Barış Pınarı Harekatı'nı niçin yaptığımızı' anlatırken elde edeceğimiz başarılar kadar, içeride milli birlik ve beraberlik yolunda atılacak adımlarda da başarıya odaklanmalıyız. Bunun için atılacak ilk adım tabii olarak iktidara düşmektedir. Mutlaka istişarelerin, görüşmelerin yapılması, diyalogların kurulması gerekir."

Tıp fakültesinde ilk dersi Rektör Tabakoğlu verdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi'nin yeni akademik yılında ilk dersi, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ilk derste öğrencilere Edirne'nin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgiler aktardı.

Tıp fakültesinin eğitim kalitesi ve niteliklerini de anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Tıp fakültesinde sizlere vereceğimiz eğitim, uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş ve tüm dünyada kabul görmüş bir eğitimdir. Başta eğitim yönetimi olmak üzere tıp fakültesinin tüm bileşenleriyle birlikte aktif bir süreç yönetiyoruz. Burada olası sorunları doğru zamanda tespit ederek önlemler geliştiren, kendini sürekli yenileyen, odağını öğrencileri alan çok özellikli bir eğitim sistemi mevcut."

Hasta ve doktor ilişkisinin, hekimlik mesleğinin önemli bir parçası olduğunu belirten Tabakoğlu, öğrencilere başarı diledi.

Barış Pınarı Harekatı

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeye huzur ve barış getireceğini bildirdi.

Şallı, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de Türk ordusunun yanında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bölgenin güvenliği için önemli bir görev üstlendiğini aktaran Şallı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güney sınırlarında uzun bir süreden beri belli aralıklarla silahlı saldırılar sonucunda çok sayıda masum sivil vatandaşımız yaşamlarını yitirmektedir. Kendi ülkemizde dışarıdan gelen silahlı saldırılar iç güvenliğimizi tehdit unsuru olmaya devam etmesi nedeniyle terör örgütlerine yönelik başlatılan harekatın yapılmasında bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstlendiği görev, yerel halkın terör örgütlerinin zulmünden kurtarılması ve ulusal güvenliğimizin korunması amaçlıdır.

Harekatın bölgeye kalıcı barış ve huzurun getirmesini temenni eder, kahraman Türk ulusunun evlatları olan Mehmetçiklerimize ve diğer güvenlik güçlerimize yüce Rabbim güç ve kuvvet versin. Allah yardımcıları olsun. Dualarımız onlarladır."

Kaynak: AA