10.10.2019 17:38

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şehir içi ulaşım hat düzenlemesine uzun çalışmalar ve tetkikler sonucu gidildiğini belirtti.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, basın mensuplarının ulaşımla ilgili eleştiriler ve güzergah değişikliğinin durdurulması için hukuki başvurular olduğu yönündeki sorularını yanıtladı.

Gürkan, idarelerin beğenilmeyen kararları için vatandaşların yargıya başvurma hakkı olduğunu anımsattı.

Güzergah değişikliği noktasında uzmanlarca çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Biz bu kararı alırken, akşam yatıp, sabah kalkıp, 'hadi şuraya yeni bir hat koyalım, ya da kaldıralım, değiştirelim' demiyoruz. Biz de yaptığımızın hem o işin uzmanlarına hem de hukuka uygun olmasına asgari riayet eden insanlarız. Yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Toplu Taşıma Hat Optimizasyonu Projesi daha seçim öncesinde başlamış olan bir çalışmaydı. Bu çalışma 4 ay sürdü. Türkiye'deki en uzman kuruluşlardan birisi yaptı.

Daha önceki Edirne Ulaşım Master Planı'nı hazırlayan kurum yaptı bu projeyi. 4 ay sürdü, yüz yüze görüşmeler, anketler yapıldı. Onun sonucunda yapılan bir çalışma bu. Biz de komisyonlarda, belediye meclisinde bunu konuştuk, görüştük, karar bağlayarak, hayata geçirdik."

Pek çok kentteki toplu ulaşımla ilgili örnekler veren Gürkan, "Biz balık istifi taşınmak istemiyoruz.' Ben de istemiyorum, balık istifi taşımak ama adı üstünde toplu taşıma, toplu olarak taşımaktan bahsediyoruz. Mesela İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Antalya, New York, Londra'da da olduğu gibi. Ben en son Londra'ya gittim. Metro'ya 1,5 saatte binebildim, sıra beklemekten. Toplu ulaşım bu, toplu ulaşım böyle oluyor. Bunu defalarca anlattım. Bazıları anlıyor, bazıları anlamak istemiyor." dedi.

Gürkan, toplu taşımanın sadece Edirne'de değil pek çok kente de sıkıntıları olduğunu belirtti.

-Tatbikat yapıldı

Keşan ilçesinde öğrencilerin katılımıyla ilk yardım tatbikatı yapıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ile lise öğrencilerinin de katılımıyla trafik kazası sonrası ve ilk yardım müdahale yöntemleri ile ilgili tatbikat yapıldı.



Tekel Meydanı'nda başlayan tatbikatta uzun yola çıkmış yorgun bir sürücünün sabah saatlerinde yağış altında, yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapması senaryo olarak işlendi.

Senaryo gereği trafik ekipleri, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu öğrenciler ve 112 sağlık ekiplerinin müdahaleleri aktarıldı.

Okullarımız "Can'lanıyor" Projesi

İpsala ilçesinde İpsala Anadolu Lisesi öğrencileri proje kapsamında sokak hayvanlarını besledi.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İpsala Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan Palabıyık, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri öğrencilerle birlikte sokak hayvanlarını besledi.

İpsala Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erdem Mısırlı, yaptığı konuşmada, sokak hayvanları için hazırlanan 40'ar su ve mama kabını okullara dağıtılacağını belirtti. Okullarımız "Can'lanıyor" Projesi ile ilgili hazırlanan afişleri okullara astıklarını aktaran Mısırlı, ilçedeki sokak hayvanlarının aşılanıp, küpeleneceğini kaydetti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 11. Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlığa yeniden Cevat Güneş seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek binasında gerçekleşen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulu seçiminin ardından gündem maddeleri ve dernek faaliyetleri okundu. Tek liste halinde yapılan seçimde Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği başkanlığına tekrar Güneş seçildi.

Kaynak: AA