10.10.2019 15:20

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (EDSİAD) temsilcileri AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı ziyaret etti.

Milletvekili Aksal, ETSO Meclis Başkanı Mustafa Emre Alp, Edirne Sanayiciler ve İş Adamları Derneği EDSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Açıkgöz ile Yönetim Kurulu üyeleri Turgut Bakır, Özer Engin ve Mehmet Eren'i TBMM'de kabul etti.



Kabulde konuşan Milletvekili Aksal, Edirne'nin sanayi ve ticaretine değer katan iş insanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye'nin ve Edirne'nin sanayi ve ticaretine değer katan iş insanlarına kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Aksal, "Yatırımlarıyla istihdam oluşturan, ekonomiye ve ticarete canlılık katan girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi. ETSO ve EDSİAD'ın kurumsal olarak ve üyelerinin bireysel olarak Edirne ve bölgeye yatırımlarını ve Türkiye ekonomisine kazanımlarını gururla takip ettiğini ifade eden AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, ETSO ve EDSİAD'ın başta komşu ülkelerle olmak üzere ihracata yönelik faaliyetlerini takdir ettiğini söyledi.



ETSO ve EDSİAD'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Aksal, iş adamlarının ticaretlerini geliştirmek amacıyla hazırlanan proje ve programların başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

-Spor kulüplerine katkı

Edirne Belediyesince kentte faaliyet gösteren 49 amatör spor kulübüne 153 bin 500 lira yardımda bulunuldu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin amatör spor kulüplerine 6 yıldır yardımda bulunduğunu anımsattı.

Gelecek aylarda Şükrüpaşa Mahallesi'ne de bir spor tesisinin yapılacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Amatör spor kulüplerini her zaman desteklemeye çalıştık. Bugüne kadar da geldik. Bu desteği yılda 2 kez yapıyoruz. Bunu 3 - 4 yıl önce kendi inisiyatifimizden çıkartarak, sizlerin kurmuş olduğu bir komisyon marifetiyle bir kriter tablosu oluşturduk". Dağıtacağımız 153 bin 500 TL küçük bir rakam gelebilir ama emin olun bu ekonomik şartlarda bizim için de ciddi bir rakam bu. Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir spor tesis kazandıracağız. Önümüzdeki 4,5 yılda farklı mahallelere 4 tane daha yaptık mı Edirne'nin bu anlamdaki sorunu da temelden çözülmüş olacak."

TÜ'de, STEM eğitimi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) STEM eğitimi düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya'daki soydaş ve akrabaların eğitim gördüğü okullarda öğretmenlik yapan 17 öğretmeninin, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen STEM eğitimine katıldığı belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yürütücülüğündeki eğitimlerde, 21'nci yüzyılın modern eğitim yaklaşımlarına uygun olarak su arıtma, rüzgar türbini, köprü ve roket tasarım çalışmalarının yapıldığı, tasarım materyalleri olarak organik ve doğa dostu maddelerin kullanıldığı kaydedildi.

Edirne Ülkü Ocaklarında görev değişimi

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Salih Zileli getirildi.

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Barış Gündoğdu'nun, görevi başkan yardımcısı Salih Zileli'ye devrettiği belirtildi.

Devir teslim törenine, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş de katıldı.

Kaynak: AA