09.10.2019 16:38

Trakya Kalkınma Ajansı'nın ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem konuları görüşüldü.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaymakam Aslantatar'dan köylere ziyaret

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Hacıköy ve Balabancık köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köylerde incelemede bulunan Kaymakam Aslantatar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aslantatar, köylerde devam eden sağlık ocağı ve su deposu inşaatlarını da gezdi.

Kaymakam Aslantatar'a ziyaretinde İpsala İl Genel Meclis üyeleri Hüseyin Filiz ve İsmail Aliş de eşlik etti.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 1. Murat Anadolu Lisesi ve Fevzi Paşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Arpacı, okullarda incelemede bulunarak idarecilerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında derslere katılan Arpacı, öğrencilerle sohbet etti.

"Yalnız değilsiniz, yanınızdayız" projesi

Meriç Kaymakamlığı tarafından evde sağlık hizmeti alan vatandaşlara yönelik başlatılan "Yalnız değilsiniz, yanınızdayız" projesinin devam ettiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Meriç Devlet Hastanesi Başhekimi Armağan Bağış ve beraberindeki sağlık ekibi, evde sağlık hizmeti alan vatandaşları ziyaret etti.

Hasta vatandaşların tedavi süreçlerini inceleyen ve taleplerini dinleyen Bağış, vatandaşların sağlıklarına kavuşmaları için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA