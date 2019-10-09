09.10.2019 12:12

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, öğrencilerine bireysel ve grup çalışmaları için ders çalışma odaları oluşturdu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında, fakülte binası içerisindeki işlevsiz alanlar, gerçekleştirilen çalışmalarla etüt odasına dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Düzenlenen dört odanın açılış törenine, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Musa Uludağ ile Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Tuğlu ve akademisyenler katıldı.

Rektör Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillerin mimarı öğretmenleri yetiştiren Eğitim Fakültesi'nin, Trakya Üniversitesi içerisinde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Tüm çalışmalarda desteklerinin devam edeceğini ifade eden Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi öğrencilerinin, tüm dünyada geçerliliği olan, akredite ve nitelikli bir eğitim alması ve mezun olduklarında üniversitemizle gurur duyması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kitap fuarı için ring servisi düzenlenecek

Edirne 7. Kitap Fuarı için ring seferleri düzenleneceği bildirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne 7. Kitap Fuarı 11-20 Ekim'de Öztaş Global Garden davet bahçesinde düzenlenecek.

Gitmek isteyenler için fuarın açık olduğu tarihlerde belediye ve Mevlana Camisi önünden 12.00 - 14.00 saatlerinde ring seferleri gerçekleştirilecek.

Ring seferlerinin fuardan başlangıç duraklarına hareketleri ise 13.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

Kentin simgeleri ile oluşturuldu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kent girişine "Sultanlar şehri Edirne" yazısının yerleştirildiğini belirtti.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, "Sultanlar şehri Edirne" yazısının 2 bin metrekarelik alana 10 metre uzunluğunda yazılmış şekliyle konulduğunu bildirdi.

Edirne'nin, "İstanbul'u fetheden şehir" olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne'nin simgeleri lalelerin de yer aldığı ve led ışıkla ışıklandırdığımız bu yazı vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazandı. Edirne; 8 bin 300 yıllık bir tarihe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Osmanlı'nın Bursa'dan sonra ikinci başkenti, bir imparatorluk başkenti. İstanbul'u fetheden İstanbul'u fethederken gönülleri de fetheden Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu kent. Sultanların şehri, şehirlerin sultanı olan Edirne, köklerini asla inkar etmemiş, Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaşlık seviyesinden bir an bile ayrılmayan bir kenttir. Geçmişini inkar etmeyen, geleceğe umutla bakan aydınlık insanların yaşadığı bir kenttir."

Kaynak: AA