08.10.2019 15:08

Edirne'de, "2023 Eğitim Vizyonu Hedef Edirne Projeleri" çalıştayı düzenlendi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantı, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında yapıldı.

Çalıştayda, "2023 Eğitim Vizyonu Edirne" kapsamında uygulanacak projeler ayrıntılı şekilde değerlendirilerek planlaması yapıldı.

Çalıştaya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk ile öğretmenler katıldı.

Meriç Konseyi'nden Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Meriç Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Meriç Konseyi üyeleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör başkanlığındaki heyet rektörlük toplantı salonunda Rektör Tabakoğlu'yla bir araya geldi.

Ziyarette, ilçede kapanan yüksekokulun yeniden açılması, üniversite ile işbirliği yapılarak tarımsal ve sulama alanlarının ıslahı, AB projelerinde ortak hareket, yerel tarımsal ürünlerin geliştirilmesi gibi konular görüşüldü.

Ziyarette, Kaymakam Güngör'ün yanı sıra Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu.

Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki heyet, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Kurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tercan'a görevinde başarı diledi.

Tercan da Kurt'a teşekkür etti.

"Ne olur bizi unutmayın" isimli fotoğraf sergisi

1. Murat Anadolu Lisesi'nde, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla "Ne olur bizi unutmayın" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı tarafından gerçekleştirildi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Arpacı, yaptıkları çalışmadan dolayı öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA