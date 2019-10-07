07.10.2019 15:32

Edirne Belediyesi ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yönetiminde gerçekleşen toplantıda, beş gündem iki gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne üç adet hizmet aracı alınması kararlaştırıldı.

Köylere ecza dolabı ve kitaplık konulmaya başlandı

Edirne Valiliği İl Özel İdaresince köylerdeki ortak kullanım alanlarına ecza dolabı ve kitaplık konulmaya başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, köy ortak alanlarına İl Özel İdaresince ecza dolabı ve kitaplıklar yerleştiriliyor.



Bu kapsamda bazı köylere içerisinde ilk yardım malzemesi ile 100 Temel Eser kitaplarının olduğu kitaplıklar yerleştirilmeye başlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Edirne Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü tarafından, resim yarışması düzenlendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Atatürk'ün Çocukları Cumhuriyeti Resmediyor" isimli resim yarışmasına Edirne merkez ilkokulları öğrencileri katılabilecek.

Ödüllü yarışmada birinci bisiklet, ikinci fotoğraf makinesi seti, üçüncü ise akıllı saat kazanacak.

DOÇEK'ten doğa yürüyüşü

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, "Istranca Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir hafta süren etkinlikte dokuz doğasever, kilometrelerce yol yürüdü.

Dernek Başkanı Hakan Eşme, zorlu parkuru başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Istrancaların, Trakya'nın ve ülke genelinde bir çok noktanın çok uluslu şirketler tarafından acımasızca tahrip edilmesini görmek hepimizi derinden üzmektedir. Geriye dönüşü olanaksız bir şekilde tahrip olan bu yerler sadece bizlerin değil aynı zamanda gelecek kuşakların da doğal kaynağıdır. Bu kaynakların korunması ve bunların eko-sistemin bir parçası olduğunun bilinmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA