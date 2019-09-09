09.09.2019 14:46

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ilk patentini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez tarafından yapılan "Çift Kanallı Otoakustik Emisyon Cihazı" çalışması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, ilk patenti almanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Çift Kanallı Otoakustik Emisyon isimli, uluslararası incelemesi devam eden bu cihaz, diğer bir Koklear İmplant (Biyonik Kulak) ile ilgili patent başvurularımızın yanı sıra, bir başka işitme ölçüm cihazının da patent başvurusunu yakında yapıyoruz. Bu üç cihazımızın prototiplerini, merkezimizin birinci kuruluş yıl dönümü olan Ocak 2020'de kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz. Amacımız, kulak ve işitme cihaz ve implantlarının tamamına yakınında yurt dışına olan bağlılığı azaltarak bu alanda yerli ve milli üretimi hayata geçirmektir. Projede ve projenin bir ürüne dönüşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemiz için hayırlı olsun."

Cihazın tanıtımının merkezin kuruluş yıl dönümünde yapılacak.

CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü



CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi.



Tören kapsamında oluşturulan kortej Edirne Belediyesi önünden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.



CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, törende yaptığı konuşmada, 9 Eylül 1923'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan CHP'nin çağdaş ve aydınlık Türkiye'nin temellerini attığını belirtti.



Partinin kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi ve halkın mutluluğu için mücadele ettiğini aktaran Pekcanlı, "Her 9 Eylül bizim için yeni bir başlangıçtır. Cumhuriyet Halk Partisi Kurulurken duyulan heyecanı bu gün de bizler yaşamaktayız. Her zaman Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığımız devam edecektir. Ülkemizin aydınlığa çıkması için toplumun çıkarları için örgütlerimizle mücadelemiz devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, partimize emek veren tüm partililerimize şükranlarımı sunuyor, bir neferi olmaktan onur duyduğum, partimizin 96. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve partililer katıldı.

TÜTAGEM'de göreve değişimi

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürlüğü görevine, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Aktaş atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, atama dolayısıyla merkezde devir teslim töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, uluslararası akreditasyona sahip olan merkezin üniversiteler, kamu ve özel sektöre Ar-GE hizmeti sunduğunu ve talep edilen analizleri yaptığını belirtti.

Merkezin önemli çalışmalar yaptığını aktaran Tabakoğlu, "Bilim ve Ar-Ge politikaları ile sanayiyi aynı düzlemde buluşturan ve stratejik ortaklıklar geliştiren bir vizyonla hareket eden TÜTAGEM'deki bayrak değişiminin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şaban Aktaş da Rektör Tabakoğlu'na teşekkür ederek, kurum başarısı ve sürekliliği için çalışacaklarını kaydetti.

8. Keşan DOÇEK Dağ Bisikleti Festivali

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) tarafından 8. Keşan DOÇEK Dağ Bisikleti Festivali düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışından festivale 32 dernekten 350 bisikletçi katıldı.

Dernek Başkanı Hakan Eşme, geleneksel hale gelen festivalin sorunsuz şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Festivale katkı veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Eşme, "Bisiklet etkinliği ile bölgemizin turizm potansiyeline doğa sporlarını da ekledik. Dernek olarak hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda etkinlik düzenleyecek bir deneyim ve takım ruhu ile önümüzdeki yıl çok daha kapsamlı çalışmalar içinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA