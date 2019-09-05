05.09.2019 17:24

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla toplantı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Halk Eğitim Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Edirne'nin eğitim alanında da yıldız olması için çalışmalar yaptıklarını belirten Arpacı,"Valimizin talimatlarıyla okullarımızda atölyeler kuruyoruz. Bunların bir kısmı bitti bir kısmının da yapımına devam ediliyor. 2019 -2020 eğitim öğretim yılında göreceksiniz ki okullara gittiğiniz zaman 155 tasarım ve beceri atölyesi tamamlanmış olacak." dedi.

Arpacı, yeni eğitim öğretim yılında Edirne'de 59 bin 768 öğrenci ve 4 bin 828 öğretmenin eğitime başlayacağını kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve öğretmenler katıldı.

TÜ heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Trakya Üniversitesi (TÜ) heyeti Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020 Cari ve Yatırım Bütçesi toplantıları kapsamında Ankara'da bir dizi temasta bulunan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ve TÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Aydın Dönmez de yer aldı.

Ağbal'a, üniversitenin 2020 yılı stratejisi hakkında bilgi veren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Kendilerine, eğitim binalarından özel projelere, hastane iyileştirme çalışmalarından Ar-Ge yatırımlarına, spor tesislerinden kültürel projelere, tarihi eser onarımlarından bilimsel faaliyetlere ve en önemlisi Balkanlar odaklı çalışmalarımıza kadar pek çok alandaki faaliyetlerimizi ve mali yatırım planımızı anlattık. Başkanımız, Trakya Üniversitesi'nin çalışmaları ve 2020 stratejisiyle yakından ilgilendi, pozitif yaklaşımıyla bizleri cesaretlendirdi. Önümüzdeki döneme ait tüm cari harcama kalemlerinin değerlendirildiği çok kritik bütçe toplantısı öncesinde bizi kabul eden Sayın Naci Ağbal'a, destekleri için teşekkür ediyoruz."

Edirne Akademi atölye çalışmaları

Edirne Belediyesi bünyesinde faaliyetlerde bulunan Edirne Akademi'de, atölye çalışmaları kapsamında ilk yardım eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, belediyenin toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, ilk yardımın önemine dikkat çekerek, belediyenin ilk yardım merkeziyle Türkiye'deki ilk 3 belediyeden biri olduğunu belirtti.

Eğitimde hemşireler İnci Özer, Dilara Dinç ve Acil Tıp Teknisyeni İrem Dağdeviren ilk yardım konusunda bilgiler verdi.

Kaynak: AA