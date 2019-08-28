28.08.2019 16:58

Edirne'de, "Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu" toplantısı düzenlendi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Roman Stratejik Eylem Planı" çerçevesinde düzenlenen toplantıda, kentte yaşayan Roman vatandaşların sorunları ve çözüm yolları konuşuldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Roman İl Eylem Planı" hakkında bilgi vererek, eğitim, istihdam, konut, çocuk suçluluğu, kadına yönelik şiddet, sağlık, küçük yaşta evlilikler, suç oranlarının düşürülmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılacağını belirtti.

Toplantıya, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavları

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki gün süren sınavlara resim, heykel ve grafik tasarımı bölümleri için ayrılan 75 kişilik kontenjan için 324 aday başvurdu.

Dekan Prof. Dr. Melihat Tüzün, sınavların şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Fakültede geleceğin sanatçılarının yetiştirildiğini belirten Tüzün, "Fakülte olarak, sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında kendilerini yetiştirmek için her türlü çabayı ve gereken gayreti göstereceğimizi ifade etmek isterim. Özel yetenek sınavlarında çaba sarf eden fakültemiz öğretim elemanlarına ve sınavlarda emeği geçenlere de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Tercih ettiği bölüme girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları, 9-13 Eylül 2019'da Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde yapılacak.

"Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ortak paydasında oluşturulan "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü" kapsamında Edirne'de toplantı yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında düzenlenen toplantıda, yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kentte kadın el emeği pazarları kurulması ve kadın kooperatiflerinin artırılması için proje hazırlandığını belirtti.

Toplantıda, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Edirne İli 2020 Yılı Çalışma Planı" hazırlanırken paydaş kurumlara düşen görev dağılımlarının değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Edirne'deki yol çalışması

Belediye Başkanı Recep Gürkan, şehir genelindeki yollarda asfalt çalışmalarını gece sürdürdüklerini belirtti.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarından dolayı çalışmaların gece yapıldığını belirtti.

Gece çalışmalarını bazı vatandaşların polise şikayet ettiğini aktaran Gürkan, "Havalar gündüz çok sıcak ve çalışmalarımızı akşam serinliğinde sürdürmek zorunda kalıyoruz. Herkesi kastetmiyorum ama bizi asfalt çalışmamız için gürültü oluyor diye polise şikayet edenlere sesleniyorum; 40 derece sıcak havada, yaklaşık 160 derecelik sıcaklıktaki asfaltın ve aşırı sıcak yaratan iş makinelerinin başında çalışan emekçilerimizin yerinde siz olsanız ne yapacaksınız? Bu işi biraz da insani açıdan düşünsünler." ifadelerini kullandı.

Gürkan, çalışmaların süreceğini kaydetti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, Türk tarihinin zaferlerle dolu olduğunu belirtti.

Zafer Bayramı'nı tebrik eden Demirkıran, şunları kaydetti:

"Milletimiz, canını dişine takarak birlik ve beraberlik içinde 30 Ağustos 1922 tarihinde haçlı ordularını mağlup ederek onlara tarihi bir ders verdi. İnancı, namusu ve vatanı uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz bize bu güzel toprakları emanet ettiler. 30 Ağustos zaferi bizim birlik ve beraberliğimizin örneğidir."

Belediye Başkanı Gürkan'ın ziyareti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ile Mardin Kızıltepe'de teröristlerin yola döşediği el yapımı bombanın patlaması sonucunda yararlanan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Uğurlu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, terör örgütlerinin Türkiye'yi bölemeyeceğini belirtti.

Terör olaylarını kınayan Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki ne FETÖ, ne PKK, ne DHKP-C adı ne olursa olsun, ülkemizin birliğini hedef alan hiçbir terör örgütü asla hedeflerine ulaşamayacak. Bu millet buna kesinlikle izin vermeyecektir. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırı sonucunda yaralanan evladımız Jandarma Uzman Çavuş Sercan Uğurlu'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimde bulunuyor, uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Jandarma Uzman Çavuş Sercan Uğurlu'nun, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız."

Kaynak: AA