09.08.2019 15:34

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin dikkatli şekilde yapılması gerektiğini bildirdi.

Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, buzluktan çıkarılmış etlerin tekrar dondurulmaması gerektiğini belirtti.

Et pişirirken ve tüketirken dikkatli olunması gerektiğini aktaran Kalkan, "Et pişirirken ızgara, haşlama, buğulama, fırınlama gibi sağlıklı yöntemleri tercih edin. Etleri oda sıcaklığında ve dış ortamda uzun süre bekletmeyin. Günlük tüketilen et miktarına dikkat edin." ifadelerini kullandı.

Kalkan, kurban kesimi esnasında meydana gelebilecek kesik ve yaralanma durumlarında da vatandaşların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini kaydetti.

BUA 5. Toplantısı

Selanik Aristoteles Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) 5. Toplantısı'nın son gününde BUA Tüzüğü imzalandı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Selanik Üniversitesi Rektörü ve Dönem Başkanı Prof. Dr. Pericles A. Mitkas, Yönetim Kurulu'nda BUA Tüzüğü ile ilgili görüşülen maddeleri Genel Kurulun onayına sundu. Bütün maddeler Genel Kurul üyeleri tarafından kabul edildi.

BUA Tüzüğüne ilişkin son değişikliklerin Genel Kurul tarafından onaylanmasıyla BUA Tüzüğü imza töreni gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Mitkas, başvuruda bulunan ve Rektörler Toplantısı'na iştirak eden yeni üyelere Üniversitelerine dair bir sunum yapma imkanı tanıdı. Ayrıca BUA'ya katılım için yapılan başvurular hakkında Prof. Dr. Mitkas, Genel Kurul üyelerini bilgilendirdi.

Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nın sonunda BUA 2018-2019 Dönemi Başkanı

olan Selanik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Pericles A. Mitkas görevi Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru'ya teslim etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından Selanik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Pericles A. Mitkas'a

Başkanlık Sertifikası'nın takdim edilmesinden sonra Bayrak Devir Teslim Töreni gerçekleşti.

Kurban Bayramı'na doğru

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaları, Kurban Bayramı sebebiyle evlerinde ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kalkan ve beraberindeki heyet vatandaşların bayramlarını tebrik ederek istek ve önerilerini dinledi.

Evde Sağlık Hizmeti uygulamasının büyüyerek geliştiğini belirten Kalkan, "Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin görevi hastalığın teşhisini koymaktan ziyade daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde kişinin bulunduğu ev ortamında, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri veriliyor." ifadelerini kullandı.

Bayramda mezarlık servisi ve parkmetreler ücretsiz olacak

Edirne'de, Kurban Bayramı boyunca, mezarlık servisi ve parkmetrelerin ücretsiz olduğu bildirildi.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verileceği, parkmetrelerin ise bayram boyunca ücretsiz olacağı kaydedildi.

Ayrıca yakınlarının kabirlerine çiçek ekimi yapmak isteyen vatandaşlar için arife gününden itibaren mezarlıklarda 90 bin çiçek dağıtımı gerçekleştirileceği aktarıldı.

Öte yandan Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her bayram olduğu gibi bu bayram da merkezde tüm mezarlıklardaki 18 adet şehit kabrine çiçek ekerek, mezarlıkların bakımını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA