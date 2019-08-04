İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Küçükdoğanca köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, köydeki yol ve park çalışmalarını inceleyerek muhtar Remzi Saygı'dan bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet de eden Aslantatar, istek ve önerileri dinledi.

Uzunköprü'de yol çalışması

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, bozuk olan yolların yenilendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklama göre, Becan, altyapı çalışmaları sırasında bozulan ve zaman içinde eskiyen yolların onarıldığını belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Becan, yolların sürücü ve yayaların kullanımına uygun hale getirildiğini kaydetti.

Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretleri

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Çallıdere, Doğanköy, Demirköy ve Hanlıyenice köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köylerde incelemede bulunan Kaymakam İmrak, yapılan çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen İmrak, vatandaşlarla sohbet edip ihtiyaç ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA