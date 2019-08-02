Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Özel Uluslararası İklimlendirme Ürünleri Fuarı'na ziyaret etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın İstanbul'da 2-5 Ekim tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Fuarların ekonomiye katkıda bulunduğunu aktaran Zıpkınkurt, "Üyelerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla birçok etkinlik, organizasyon yapıyoruz. Özellikle yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımı çok önemsiyor ve sık sık bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizin bu organizasyonlara katılımının artması en büyük arzumuz. Düzenlemeyi planladığımız ISK-SODEX İstanbul 2019 Fuar ziyaret organizasyonu da İlimizdeki sektör temsilcilerinin fayda sağlayacağı bir etkinlik olup ilgili sektörlerdeki tüm üyelerimizi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de asfalt çalışması

Edirne Belediyesi'nce, kent içi yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Bozulan yolları tespit ettiklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sorunsuz bir yaşam sunabilmek en büyük hedeflerimizden birisi. Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek, mahallerimizin sorunlarını birlikte ve yerinde tespit ediyoruz. Yollarımızı kış ayına hazırlayarak; vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ulaşım sağlanması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA