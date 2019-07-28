Edirnespor Sınır Beyi Taraftar Grubu aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Taraftar grubu başkanı Kıvanç Arda, kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dernekleşme yoluna girdiklerini belirtti.

Dernekle ilgili hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Arda, "Bizler dernekleşme yoluna giderek alınacak bir iğnenin bile hesabını tüm Edirne halkı ile paylaşacağız. Dernekleşeceğiz çünkü Edirnespor'a sadece futbol olarak, basketbol olarak bakmıyoruz. Edirnespor demek birlik demektir. Edirnespor demek beraberlik demektir. Edirnepor demek beraber gülmek beraber ağlamak demektir. Bizlerde sadece tribüne tıkılıp kalmayacağız tüm sosyal sorumluluk projelerinde en önde yer alacağız." ifadelerin kullandı.

Kapıkule yakınındaki alışveriş çadırı

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, Kapıkule Sınır Kapısı yakınına alışveriş çadırı kurulmasına tepki gösterdi.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, kişisel çıkarları için esnafın ekmeğiyle oynayanlar affetmeyeceklerini belirtti.

Alışveriş çadırının kente gelecek yerli yabancı turisti etkileyeceğini aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılbaşı döneminde kentimizde yeni yıl kutlamaları için asılan afişlerde kentimizin adı Adrianopolis olarak yazılmıştı. Bu konuyla alakalı sosyal medya üzerinden 'Burası Serhat Şehri Edirne' başlığı ile tepki paylaşımı yapmıştık. Daha sonra paylaşım üzerine gerek sosyal medya gerekse ulusal medyada konu büyük yankı uyandırmış ve tepki çekmişti.

Gelin o günkü cümlelerinizin arkasında durun. Gerçekten Edirne esnafını düşünüyorsanız hep beraber imza kampanyası düzenleyelim. O dönem esnafa zarar verdiğimiz ifadelerini başlatanlar bugün ruhsat veriyor. O günler açıklama yapan pazar temsilcilerini, iş adamlarını ve oda başkanlarını yine sahnenin en önüne davet ediyorum. Buyurun samimiyet sınavına."

Kaynak: AA