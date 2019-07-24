Edirne Belediye'sinde çalışan memur, işçi ve şirket işçilerinin maaş promosyon ihalesi sonuçlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maaş promosyonları, yapılan ihaleyi kazanan banka tarafından çalışanların hesaplarına yatırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bankalarla süresi biten çalışanların maaş anlaşmasının yenilenmesi kapsamında 5 yıllık ihale gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan ihaleyi Vakıfbank Edirne Şubesi'nin kazandığını aktaran Gürkan, "Belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağladık. Personelimizin aldığı maaş ve diğer ödemeleri ile orantılı olarak 2 bin 325 ile 4 bin 300 lira arasında promosyon ödemesi yapıldı. Kurban Bayramı öncesinde personelimize önemli bir destek yarattık. Çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirtti.

Basının kamuoyunu bilgilendirmede önemli görev üstlendiğini aktaran Güner, şunları kaydetti: "Nitekim 15 Temmuz Fetö Hain Darbe Kalkışmasında basınımızın üstlendiği rol demoktarik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde hep birlikte gördük ki doğru mesajların, olabildiğince geniş kitlelere, hızlı ve ilk ağızdan ulaştırılması sayesinde basının, bir ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korumak noktasında da anahtar rolü bulunmaktadır.

Bu vesileyle o karanlık gecenin aydınlığa çıkmasında katkısı bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mesleğini hakkıyla yapma gayretinde olan, çalışmalarında devletin ve milletin çıkarlarını gözeten tüm basın çalışanlarının ve basın yayın kuruluşlarının 24 Temmuz Basın Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Edirne Belediyesi Tuncaspor Tesisleri yapım çalışması

Edirne Belediyesi Tuncaspor Tesisleri'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesis inşaatının yüzde 50'lik bölümünün tamamlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tesisin yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti.

Spora olan desteklerinin sürdüğünü aktaran Gürkan, "Mart ayında temelini atarak sözümüzü başlattık. Eylül ayı sonunda da tesisi hizmete açarak sözümüzü yerine getirmiş olacağız. Burada hem Tuncaspor'un hem Edirne'de sporla uğraşan herkesin rahatça girip spor yapabileceği, hem ev sahibi hem de misafir takımın, hakemlerin insani koşullarda hizmet alabileceği bir tesis yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA