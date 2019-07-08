Türk Hava Yolları (THY) "Maçka" uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu.

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, yaptığı yazılı açıklamada, THY'nin davetlisi olarak uçakta yer aldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı'ndan havalanan uçağın, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığını aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları yeni uçağının adını belirlemek için anket başlatmıştı. Bizler de uçağın #AdıErenOlsun diye sosyal medyada çalışma başlatmıştık. #AdıErenOlsun sosyal medyada 180 bin twitle atılarak, destek gördü. Daha sonra Türk Hava Yolları Genel Müdürü Sayın Bilal Ekşi bu konuyla alakalı yeni uçağın adının Erenimizin memleketi Maçka olduğunu açıkladı.

Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edince, milli duygular ve hassasiyetler konusunda tek ses olunca başaramayacağımız bir şey olmadığı tekrardan gösterdik."

Güner, Trabzon'un Maçka ilçesinde Şehit Eren Bülbül'ün kabrini ve ailesini ziyaret edeceklerini kaydetti.

Kırkpınar'ın efsaneleri Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yaşayan efsaneleri Kenan Şimşek, Hüseyin Çokal, Reşit Karabacak, Ayhan Taşkın ve Hasan Ateşoğlu Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırkpınar'a ve pehlivanlara önem verdiklerini belirtti.

Başpehlivanlar için yüksek lisans kontenjanı açtıklarını aktaran Tabakoğlu, "İsmail ve Turan Balaban kardeşler ilk öğrencilerimiz oldu ve İsmail Balaban, öğrencimiz olduktan sonra ikinci kez başpehlivan unvanını alarak bizleri çok sevindirdi. Pehlivanlarımıza destek olmak adına daha sonra 6 lisans kontenjanı açtık. Böylece Trakya Üniversitesinde şampiyonlardan oluşan bir kadro oluşturmayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, başpehlivanlar İsmail ile Turan Balaban ile akademisyenler yer aldı.

Kaynak: AA