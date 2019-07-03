Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Çömlekakpınar, Çömlekköy, Sinanköy ve Yünlüce köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köylerde incelemede bulunan Kaymakam İmrak, vatandaşlarla sohbet edip köylerde yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İmrak, köy ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

Kaymakam Açıkgöz, başarılı sporcularla yemekte bir araya geldi

Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, Minik Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 42 kiloda Türkiye birincisi olan Eylem Engin ve 33 kiloda Türkiye ikincisi olan Semannur Çukuryut'un başarısını birlikte yemek yiyerek kutladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Açıkgöz başarılı güreşçilerle birlikte Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste öğle yemeği yedi.

Sporcuları tebrik eden Açıkgöz, Süloğlu'nun güreşteki ulusal ve uluslararası başarılarının artarak devam etmesi için gençlere destek olacağını belirtti.

Çöp konteynerleri temizleniyor

Lalapaşa Belediyesine bağlı ekipler çöp konteynerlerini kötü koku ve hastalıklara karşı ilaçlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinin periyodik temizlikleri sıklaştırıldı.

Kötü koku ve haşerelerden bulaşabilecek hastalıklara karşı ilaçlama ve kireçleme çalışmalarının aralıksız süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA