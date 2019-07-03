EDİRNE (AA) Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezince düzenlenen programda uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Yenimescit Mahallesi'nde bir kıraathanede yapılan programda, polis memuru Umut Cem, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Psikolog İrem Çetintaş tarafından, uyuşturucunun verdiği zararlar anlatıldı.

Madde bağımlılığının zararları ile ilgili yapılan bilgilendirmeden sonra mahalle sakinlerinin görüş ve önerileri dinlendi.

Edirneli sporcuların başarısı

Edirne DSİ Spor Kulübü muay thai sporcuları Ali Erdem Bulca ve Abdülbaki Küçükhıdır Türkiye şampiyonu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen Çocuklar, Yıldızlar, Gençler Bay ve Bayan Muaythai İstanbul Şampiyonası'ndan kulüp sporcuları başarıyla döndü.

Şampiyonda Ali Erdem Bulca 10 yaş Abdülbaki Küçükhıdır ise 20 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

TÜ'de ekserji ve uygulamaları kursu

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), "Ekserji ve Uygulamaları Yaz Okulu" kursu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen programa Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra sanayiciler de katıldı.

Ekserji ve uygulamaları konusunda teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında yeni yöntem ve araçlar ile problemlere farklı bir yaklaşım ve bakış açısı kazandırabilmek amacıyla düzenlenen kursta eğitimler verildi.

Kurs sonunda katılımcılara Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika verildi.

Kanser konusunda eğitim verildi

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, kanser ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SAHAM) doktorları katılımcıları bilgilendirdi.

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Handan Köksal, temel sağlık bilgisinin artırılması, kanser konusunda bilinç ve farkındalık oluşturulması ile halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleşen toplantının faydalı geçtiğini belirtti.

Kaynak: AA