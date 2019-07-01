Edirne Belediyesi ile Bulgaristan'ın Varna Turizm Odası işbirliğinde Balkan Folklor Festivali Etnoritim 2019 düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saraçlar Caddesi'nde gerçekleşen festivalde Bulgaristan'ın 9 farklı kentinden gelen 29 halk oyunları ekibi ve Türk ekipler halk oyunları gösterisi sundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Edirne'deki kültür ve sanat festivallerinin arttığını belirtti.

Edirne'yi her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiğine değinen Gürkan, şöyle devam etti:

"Edirne İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist çeken üçüncü şehir. 2018 yılında Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı 5 milyon 500 bin kişiye ulaştı. Bu, tüm zamanların en büyük sayısı. Diğer taraftan 2019 yılında, en çok yabancı turistin giriş yaptığı, İstanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü şehir Edirne. 2019'un ilk 5 ayında yani Mayıs sonu itibariyle Edirne'ye, sadece Bulgarları sayarsak 972 bin Bulgar ziyaretçimiz geldi. Bu bağlamda Bulgaristan, Yunanistan ve diğer komşu ülkelerimizle sürdürdüğümüz kültür, sanat ve ekonomik ilişkileri daha da arttırarak sürdürme kararlılığındayız."

Kırkpınar pul sergisi

Edirne'de Kırkpınar Yağlı güreşlerinin 658. yılı dolayısıyla pul sergisi açıldı.

PTT Başmüdürlüğünde düzenlenen etkinlikte serginin açılışını, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun ve PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe yaptı.

Uğurtepe, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar kültür etkinlikleri kapsamında serginin açılışını yaptıklarını söyledi.

Genel Müdürlüklerinin sosyal sorumluluklarının gereği olarak Edirne'nin tarihi Kırkpınar güreşlerine tanıklık ettiğini ifade eden Uğurtepe, serginin bir hafta süreyle açık kalacağını aktardı.

Pulların bir ülkenin tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmada çok önemli bir araç olduğunu vurgulayan Uğurtepe, vatandaşlara pul koleksiyonu yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ise tarihi bir hafta yaşadıklarını belirterek serginin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA