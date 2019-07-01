Trakya Birlik Spor Kulübü, Tekirdağ'da düzenlenen Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonasında 11 yaş grubunda takım olarak ikinci oldu.

Trakya Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, Edirneli sporcular 11 yaş grubunda 3 madalya kazandı.

Kulüp Başkanı Önder Yücel, şampiyonada Edirne'yi başarıyla temsil ettiklerini belirtti.

Kulüp olarak güreş branşında Edirne'yi ve Trakya'yı temsil ettiklerini belirten Yücel, şunları kaydetti:

"En alt yaş grubundan en üst gruba kadar sporcularımıza iyi bir birey, iyi bir sporcu olmaları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor alt yapımızın meyvelerini toplamaya başladık. Geçtiğmiz hafta Polonya'da yapılan U-15 Avrupa Şampiyonasında Nazar Kaya 46 kiloda Avrupa 5'incisi oldu daha iyi olacağından şüphem yok. İnşallah kulübümüzden yeni Yasemin Adar'lar, Hafize Şahin'ler çıkaracağız."

Kaymakam İmrak'ın köy ziyareti

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Vaysal köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, ziyaret kapsamında köydeki mesire alanında incelemelerde bulundu.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen İmrak, vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.

Trakya Üniversitesinde mezuniyet töreni

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2018-2019 eğitim dönemi mezuniyet töreni gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşen törende 290 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Törende konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin bölgenin önde gelen eğitim kurumlarının başında geldiğini belirtti.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Tabakoğlu, öğrencilere gelecek yaşamlarında başarı diledi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Adil Oğuzhan ve okul birincisi Yiğitcan Uçum da törende bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Kaynak: AA