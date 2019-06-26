Çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Yaz Spor Okulları" 29 Haziran Cumartesi günü başlayacak. programla başlayacak.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-18 yaş grubundaki çocukların yararlanabileceği eğitimler uzman antrenörler tarafından gerçekleştirilecek.

Çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda çocuklarımızda spor kültürü bilincini oluşturmak amacıyla başlatılan ücretsiz "Yaz Spor Okulları" çeşitli branşlarda yaz döneminde ara vermeden Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor salonlarında devam edecek.

Öğrencilere yönelik gitar kursu

Edirne Belediyesi bünyesinde kurulan Çocuk Akademi'sinde 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik gitar kursu atölyesi düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurs gönüllü eğitmen Kubilay Yence tarafından verilecek.

Yaz tatiline giren çocukların müzikle buluşmasını sağlamak amacıyla "Gitarını kap gel" isimli atölye çalışmasına başvurular 'www.edirne.bel.tr.' adresinden ya da 'https://ebys.edirne.bel.tr/ebelediye' adreslerinde yapılacak.

Sinema ve tiyatro istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, "Edirne Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2018" bültenini yayımladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne'de bulunan 24 sinema salonunda 2 bin 184 koltuk bulunduğu belirtildi.

Edirne'de 2018 yılında sinema salonlarında gösterilen film sayısı bir önceki yıla göre yüzde 40,9 artarak 506 oldu.

Gösterimi yapılan 506 filmi Edirne genelinde 302 bin 171 seyirci izledi. Edirne'de sinema salonu başına düşen seyirci sayısı 12 bin 590 ve sinema salonlarında gösterilen ortalama film sayısı 21 oldu.

Edirne'de yer alan 9 tiyatro salonunun toplam koltuk sayısı 3 bin 817 olduğu belirtilirken sergilenen 51 tiyatro oyununu 27 bin 594 kişinin izlediği kaydedildi.

Kaynak: AA