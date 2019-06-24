Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının Türkiye'ye ve Türk demokrasi hayatına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'yla partisinin il başkanlığında İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.

İstanbul halkının sandığa giderek seçimini yaptığını belirten Gürkan, "İstanbul'da milletin iradesi tecelli etti. Bu seçimin Türkiye'ye ve demokrasimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu seçimden herkesin bir ders çıkarması lazım." dedi.

Gürkan, seçim kampanyası boyunca İstanbul'da yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile getirdi.

Edirne kamuoyunda bazı kişilerin kendisiyle ilgili asılsız iddialar ortaya attığını da belirten Gürkan, "Bu şehrin kendine özel zorlukları ve güçlükleri var. Dedikodusu bol bir şehir. Hakkımda sürekli 'soruşturma geçiriyor', 'belediyeye kayyum iddiası' gibi iddialar ortaya atılıyor. Şu anda hakkımda açılmış bir dava yok. Suç işlersek cezasını tabi ki çekeriz. Ancak birilerinin canı böyle istiyor diye hakimlerin bize dava açacak hali yok. Bu tiplerle Edirne çok zaman kaybetti. Benden önceki arkadaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bu tiplerden çok çekti. Bu tiplerin bu şekildeki tavırları devam ettiği sürece hukuki anlamda mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

İl Başkanı Pekcanlı da seçim sonucunun hayırlı olmasını diledi.

-TÜ akredite oldu

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitim Programları, Akreditasyon Kurulu (HEAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 30 Eylül 2021 tarihine dek iki yıl süre ile akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ beraberindeki heyetle Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Akreditasyon belgesinin bir örneğini Rektör Tabakoğlu'na sunan Prof. Dr. Üstündağ, akreditasyon süreci hakkında bilgi verdi.

Yapılan titiz çalışmaların karşılığının alındığını belirten Üstündağ, "Hemşirelik bölümümüz, tüm Türkiye'de akredite olmayı başaran yedinci hemşirelik bölümüdür. Tabi ki akredite olmak kadar, sürdürebilmek, diğer bölümlerimize yaygınlaştırmakta önemlidir. El ve gönül birliği ile her geçen gün daha iyi bir eğitim öğretim ortamı hazırlayacağımıza, tüm bölümlerimizin ve nihayetinde fakültemizin bütünüyle akreditasyonunun gerçekleşeceğine olan inancımı bir kez daha dile getirmek ve bu bilinç ve sorumluluk içinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversite olarak akreditasyon süreçlerine önem verdiklerini ifade ederek elde edilen başarıdan dolayı Üstündağ ve ekibini tebrik etti.

Saadet Partisi Keşan ilçe kongresine doğru

Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, ilçe kongresine doğru hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Köseler, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe kongresinin 27 Haziran Perşembe günü saat 13.00'da ilçedeki bir düğün salonunda yapılacağını belirtti.

Saadet Partisinin "Yaşanabilir Bir Türkiye" anlayışıyla hareket eden bir anlayışla siyaset yaptığını belirten Köseler, "Yerli, milli üretimi ve nimetleri adil paylaşan bir ülke hedefliyoruz. Bunu için Ülkemizin ve Şehirlerimizin iyi yönetilmesi gerekir. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için güçlü bir kadroya ihtiyacımız var. Keşan ilçemizde 6. Olağan kongremiz için yaptığımız çalışmaların sonuna gelindi. Bu çalışmalarda birçok yeni arkadaşlarımızın da katılımıyla güçlü bir ekip oluşturduk. Genel Başkan Yardımcımız Mustafa İriş, il yöneticilerimiz ve diğer ilçe yöneticilerimizin katılacağı kongremize herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA