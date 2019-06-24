Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, köy ve mahalle muhtarlarıyla olağan muhtarlar toplantısında bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda gündemdeki konular görüşüldü.

Kaymakam Açıkgöz, mevcut su borçlarının tahsilatının önemini belirterek, son günün 12 Temmuz olduğunu aksi takdirde yasal takibatın başlayacağını kaydetti.

Muhtarların sorun ve taleplerini de dinleyen Açıkgöz, sorunların çözümü için kurum yöneticilerine gerekli talimatları verdi.

Yunan turist grubuna belediye personeli rehberlik etti

Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yunanistan'dan gelen 80 kişilik turist kafilesine rehberlik yaparak ilçeyi gezdirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dimetoka'dan gelen Yunan turist grubuna ilk olarak Ergene Nehri üzerinde bulunan Uzun Köprü tanıtıldı.

Tarihi taş köprü hakkında bilgi aldıktan sonra Aziz İoannis Kilisesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kilisenin tarihi ve güncel konuları ile ilgili bilgilendirilen turistler hatıra fotoğrafı çekildiler ve rehberlik hizmetinden dolayı belediye personeline teşekkür etti.

Engelli araçları için park yeri ayrıldı

Havsa Belediyesi Fen İşleri Zabıta Müdürlüğü ekipleri engelli vatandaşların araçlarını daha rahat park edebilmelerine olanak sağlamak için engelli park yerleri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli park yerleri için belediye binası ve Ziraat Bankası önünde yer ayrıldı.

Kaynak: AA