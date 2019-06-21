Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçeye bağlı Tatarlar köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Açıkgöz, incelemelerde bulunarak köy sakinleriyle sohbet etti.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Açıkgöz, köylerin ihtiyaçlarını gidermeler için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çöp konteynerleri yerinde temizleniyor

Uzunköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, koku ve bakterileri önlemek amacıyla çöp konteynerlerini yerinde dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıcak havalarla birlikte daha da artan çöp kokusu ve oluşan mikroplar karşısında ekipler çalışmalarını sıklaştırdı.

Gerçekleştirilen uygulama ile çöp kamyonları yıkanarak dezenfekte edilirken, çöp konteynerlerine dezenfektan ve koku giderici sıkılmasının ardından toz kireç serpilerek temizliği gerçekleştiriliyor.

Üniversite personeline cankurtaranlık eğitimi

Trakya Üniversitesi Meriç Nehri Kenarı Sosyal Tesisleri ve Trakya Üniversitesi Enez Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde çalışan personele yaz aylarında artan boğulma olaylarına karşı cankurtaranlık eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Enez Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 4 gün süren eğitimler Öğr. Gör. Burak İşçimen koordinatörlüğünde gerçekleşti.

Eğitimde katılımcılara, bronz ve gümüş düzeyde cankurtaran eğimi verildi. 35 saatlik teorik eğitimin ardından kursiyerlere Bronz Cankurtaran Eğitmen Bahadır Kulakaç tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Kaynak: AA