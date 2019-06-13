Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Hacıdanişment köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklama göre, Kaymakam İmrak, ziyaret kapsamında köyde düzenlenen yağmur duasına katıldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelip sohbet eden İmrak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

İmrak, daha sonra Hacıdanişment Ortaokulunu da ziyaret etti.

Kaymakam Açıkgöz'ün köy ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçeye bağlı Keramettin ve Büyükgerdelli köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Açıkgöz, hane ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla evlerinde bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Açıkgöz, talep ve sorunları da dinledi.

23 Haziran İstanbul Seçimlerine doğru

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Edirne İl Teşkilatı'nın 23 Haziran İstanbul Seçimlerine yönelik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Başkan Pekcanlı, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Edirne ve çevresinde tatillerini geçiren İstanbullu seçmenlerin seçim için ulaşımlarını sağlayacaklarını belirten Pekcanlı, "Saros kıyılarında ve Tekirdağ'ın yazlık bölgelerinde parti yöneticilerimiz vatandaşlarla buluşuyor. Seçim günü İstanbul'a gitmek isteyenleri sandıklara götüreceğiz. Şu anda Şarköy'den 40 Enez'den 10 otobüs doldurduk. Talep çok yüksek. İsteyen herkesi İstanbul'a götüreceğiz. Vatandaşlarımızdan ilçe başkanlıklarına müracaat etmelerini talep ediyoruz." dedi.

Bölgede arpa ve buğday hasadının başladığını da dile getiren Pekcanlı, üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Kaynak: AA