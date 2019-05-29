Keşan'da Ahmet Yenice Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı bilim ve sanat sergisi açıldı.

Sevim Yenice Konferans Salonu'ndaki açılışta, öğrencilerin, bilim ve sanat dallarında yaptığı el işleri sergilendi.

Ahmet Yenice Ortaokulu Teknoloji ve Tasarımı Öğretmeni Tekin Demir sergideki her eserin öğrenciler tarafından derslerde yapıldığını belirtti.

Çocukların çok güzel bir başarıya imza attıklarını anlatan Demir, "Okul idaremiz ve diğer öğretmenlerimizin ve ailelerin desteği ile gerçekten iyi bir sonuç elde ettik. Gerek sanatsal gerek bilimsel anlamda ilçemize çok güzel bir değer kattığımızı düşünüyoruz." dedi.

Okul Müdürü Osman Önal ise Yunanistan'dan 50 öğrencinin sergiyi ziyaret edeceğini söyledi.

Sergi açılışına Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan saz da katıldı.

2019 yılı hasat ve balya bağlama fiyatları açıklandı

Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu'nun yaptığı toplantıda, 2019 yılı hasat ve balya bağlama fiyatlarını belirledi.

İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan başkanlığında, İpsala Ziraat Odası'nda, düzenlenen toplantıda, geçen yılın birim fiyatları, akaryakıt masrafları göz önünde bulundurularak 2019 yılı birim fiyatları KDV dahil olmak üzere, hububat hasadı 28 lira, kıyıcı hububat hasadı 30 lira, 25 kilogramdan az olmamak şartı ile balya bağlama 2,80 lira, Mısır hasadı 43 lira, kanola hasadı 33 lira, kıyıcılı kanola hasadı 35 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, fiyatların şifahi rakamlar olarak belirlendiğini ifade eden Darcan, üreticilerin biçerdöverci ile arasında yapacakları anlaşmanın da önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA