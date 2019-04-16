Edirne'den Kısa Kısa

Samsun'da düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışmasına Türkiye altıncısı olan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümü öğretmen ve öğrencileri Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Projeleri ve yarışma sürecinde edindikleri deneyimleri hakkında öğrencilerden bilgi alan Vali Canalp başarılarından dolayı, okul yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı da yer aldı.

Vali Canalp okul ziyaretlerine devam ediyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp okullara ziyaretlerine devam ediyor.



Vali Canalp, ismini Vali Fahri Yücel 'den alan ilköğretim okulunu ziyaret ederek öğrencilerle ve okul idarecileri ile buluştu.



Vali Fahri Yücel İlköğretim Okulu'nu ziyaretinin ardından Zübeyde Hanım Anaokulu ve Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret eden Vali Canalp, öğretmen, öğrenci ve veliler ile bir araya geldi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

Edirne Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği, nisan ayı olağan toplantısı Vali Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

Toplantıda yapılan seçimlerde birlik encümenine İl Genel Meclisi üyelerinden Mustafa Suiçmez, Kutay Özköse ve Tamer Karadağ, muhtarlardan Şafak Gündoğdu, Şinasi Hayırlı, Erdoğan Durak, birlik meclisi katip üyesi olarak ise Erkut Deveci ve Selçuk Meriç seçildi.

Plan Bütçe Komisyonu için üyeliklere yapılan oylamada Mehmet Geçmiş, Sedat Tosun, Metin Oskar, Ahmet Karanfil ve Bekir Taşkın bir yıllığına seçildiler.

Vali Canalp toplantı ve seçimlerin ardından görev alanlara başarılar dileyerek yeni sezonda vatandaşlara hizmetlerin hızlanacağını söyledi.

Kaynak: AA