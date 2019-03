Edirne'den Kısa Kısa

Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde Gelir Getirici Tür Ağaçlandırması projesi kapsamında yeni ceviz ormanı oluşturuldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köyde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Akardere köyünü her yerde örnek gösterdiğini söyledi.



Ceviz fidanı yetiştirme konusunda Akardere'nin örnek bir köy olduğunu aktaran Canalp, "Her gittiğim yerde Akardere gibi iyi yapın, büyük yapın, geniş yapın diyorum. Köyünüzdeki dayanışma örnektir. Ceviz fidanlarının da vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Yeni ceviz ormanında ceviz fidanı diken Canalp, fidanları dağıtılan vatandaşlara sertifikalarını verdi. Daha önce de ceviz yetiştiren Akardere köyüne bin 900 ceviz fidanı daha dikildi.



Törende, köydeki çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu.



Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

-AK Partili gençler şehitleri andı

AK Parti Edirne Gençlik Kolları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenledi.

Saraçlar Caddesi'nde gerçekleşen etkinlikte gençlik kolları üyeleri Çanakkale'de görev alan asker ve hemşireleri temsilen giydikleri asker ve hemşire kıyafeti giydi, vatandaşlara hoşaf ikram etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitlerini saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akmeşe, "Çanakkale Zaferi çok zor şartlar altında kazanılmış bir zaferdi. Herkesin gözü belki o zaman Türkiye'nin üzerindeydi ama sayın Cumhurbaşkanımız'ın dediği gibi son günlerde, bizim toprağımızda gözü olanın gözünü çıkarırız. O en zor şartlarda bile kahraman Türk Ordusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal'in önderliğinde çok büyük bir zafere imza attılar. Cumhuriyetimiz kuruldu, bugünlere geldik, onlara minnettarız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Kına ise, düzenledikleri etkinlikle Çanakkale şehitlerini andıklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz da, Çanakkale'de büyük bir mücadele verildiğini hatırlatarak, "O günkü şartlarda çok zor mücadeleler vererek, bir kuru ekmeğe talim eden şehitlerimiz bu vatanı bize bıraktılar. Onların hatırasını en iyi şekilde yaşatmalıyız." dedi.

-Down Kafe açılacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan down sendromlu öğrencileri kabul etti.

Kentteki özel eğitim kurumunun sahipleri Serkan Bilgin, Gürkan Bilgin ile kurumda eğitim gören Utku Kuru, Nil Gören, Neslihan Yılmaz, Şebnem Kuzu ve Muhammet Umut Angın Belediye Başkanı Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Down sendromunun bir rahatsızlık olmadığını genetik bir farklılık olduğunu ifade eden Gürkan, Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne down sendromlu çocuklar için down kafenin açılacağını söyledi.

Kaynak: AA