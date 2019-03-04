Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Sofya Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri yöneticilerini kabul etti.

Sofya Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Stoyan Denchev, Rektör Yardımcısı İrena Peteva, Vali Canalp'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğunda görevli eski Edirne konsolosu Plamen Teodosiev'de yer aldı.

Otobüs duraklarına kitaplık kuruldu



Edirne'de, otobüs duraklarına kurulan kitaplıklar sayesinde duraklarda bekleyenler, boş geçirdikleri zamanlarını kitap okuyarak değerlendirecek.



Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencisi Yaren Simitçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, duraklara konulan kitaplıkların okuma alışkanlığını artıracağını söyledi.



"Al oku, bırak okut" projesi sayesinde yeni kitaplarla tanışma fırsatı yakalayacaklarını belirten Simitçioğlu, "Bence güzel bir proje. Daha önce farklı şehirlerde görüyordum Edirne'de neden olmadığını sorguluyordum. Edirne'de hayata geçirilmesi çok güzel olmuş. Çok mutluluk verici. Duraklarda kurulan kitaplıklardan kitap alıp okuyabileceğiz aynı zamanda okuduğumuz kitapları da buraya bırakıp başka kişilerin okumalarına destek olacağız." dedi.



Vatandaşlardan Hasan Yıldırım da duraklardaki kitaplıklar sayesinde otobüs beklerken kitap okuma imkanı yakaladıklarını ifade etti.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise ilerleyen dönemde kentteki tüm duraklara kitaplık koyacaklarını belirterek, "Bu kitaplıklardan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz istediği kitabı alacak okuyacak ve geri getirecek. Dileyenler kendi kitaplarını bırakacaklar ve burasını en güzel şekilde yaşatacağız." diye konuştu.



-Yerel seçime doğru

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, vatandaşların alışverişlerini yerel esnaflardan yapmasını tavsiye etti.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, yerli üretimin ve yerel alışveriş şehirlerin kalkınmasına katkı sağladığını belirtti.

Küçük esnafın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Demirkıran, şunları kaydetti:

"Önce kendimizden başlamalıyız. Alışverişlerden doğan kazançların olabildiğince yaşadığımız yerlerde kalması çok önemlidir. Unutmayalım ki, şehrimizin refahı, kalkınması ile birebir bağlantılıdır. Onun için öncelikle alış verişlerimizde yereli ve yerli esnafı tercih etmek şehrimize yapacağımız en büyük katkıdır.

Aynı zamanda halk olarak alış verişlerimizde kendi ürettiklerimizi tercih etmeliyiz. Kendi ürettiklerimize halkımızın ilgisi arttıkça ülke refahına katkı yapılmış olacaktır. Aynı zamanda gençlerimizin daha kolay iş bulmaları da sağlanmış olacaktır."

DOÇEK'ten doğa yürüyüşü

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Çanakkale'nin Aycvacık ilçesinin Kösedere köyüne bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Keşan DOÇEK Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, doğayla iç içe bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yürüyüşe 68 doğaseverin katıldığını aktaran Akalın, "Doğa yürüyüşlerinin kişiye sağlık ve motivasyon anlamında olumlu etkiler katıyor. doğayı ve doğada olmayı seven herkesi faaliyetlerimize bekliyoruz. Önümüzdeki hafta da Malkara'nın Yenidibek Mahallesi'ne bir yürüyüş gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA