Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya üzerinden kendisine mektup yazan ve oturduğu mahalleye park talebinde bulunan Damlasu Çetin'i evinde ziyaret etti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yaşayan Çetin ve ailesini ziyaret eden Gürkan, oyun oynamak için uygun yer bulamayan Çetin'e yeni bir park sözü verdi.

Çetin'e Atatürk'ün Nutuk kitabını da hediye eden Gürkan, "Senin bahsettiğin park, yolun ortasında kalıyor. Orası basketbol sahası için çok uygun değil. Çok fazla araba geçiyor. Başka bir yer bulalım oraya yapalım. Ben şimdi sana söz veriyorum. Mezarlığın üst tarafında yeni bir çocuk oyun parkı yapıyoruz. Geçen hafta orasını temizledik. Bugün oyun grubu kuruluyor. Basketbol sahası için de uygun bir yer bulacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, Edirne Belediyesi olarak bu yaz Spor Okulu açacaklarını da kaydetti.

AK Parti adayı Uymaz'ın çalışmaları

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Uymaz, kurum ziyaretleri kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Edirne Gar Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Kurum yöneticileriyle bir araya gelen Uymaz, kurum çalışanlarıyla da sohbet edip projelerini anlattı.



AK Parti Edirne İl Teşkilatı üyeleri de Uymaz'a çalışmalarında eşlik etti.



İriş, ziyaretlerini sürdürüyor



Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, seçim çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



İriş, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Edirne Şöförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ettiğini belirtti.



Sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleriyle bir araya gelen İriş, projelerini anlatıp destek istedi.



İriş'e, ziyaretlerinde Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA